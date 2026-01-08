直擊》粉絲別撲空！金唱片20組韓星分批抵台 VIP通關入境

ALLDAY PROJECT抵台參加金唱片。（陳麒全攝）

韓國樂壇盛事「第40屆金唱片頒獎典禮」（The 40th Golden Disc Awards）首度來台舉行，將於本週六（10日）在臺北大巨蛋盛大登場，超過20組韓星今明兩天分批來台，首先打頭陣的是個人歌手ZO ZAZZ在早上10點多就抵台，緊接著是男女混聲團體ALLDAY PROJECT以及新人男團ARrC。

新世界集團總括會長李明熙的外孫女Annie（本名文徐允）領軍ALLDAY PROJECT來台，後方為Woochan。（陳麒全攝）

典禮由成始璄、文佳煐擔任主持人，演出嘉賓包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ共18組，還邀請到宋仲基、安孝燮、邊佑錫3位韓劇男神，以及剛完成大巨蛋演唱會的天后蔡依林、男神許光漢擔任頒獎嘉賓。

廣告 廣告

ALLDAY PROJECT成員Bailey、Tarzzan、Youngseo一身黑抵台。（陳麒全攝）

今晚10點左右則會有CORTIS、ENHYPEN坐著男團組包機抵台，不過據悉，此次所有藝人皆由寰宇VIP通關入境，並不會走大廳，但粉絲仍可以在台北街頭看看有沒有巧遇的機會。頒獎典禮將在TVBS歡樂台及Disney全程直播，16點會有紅毯環節，正式開始時間為17點30分，沒買到票的觀眾也可以線上同歡。

更多中時新聞網報導

金宣虎多語言狂切換 講到韓文竟結巴

雙層巴士上國道 北基桃有望先行

葉建宏為重症肌無力奔走助重生