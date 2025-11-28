直擊／緋聞對象現身邱澤婚禮！陳美鳳認「他有長輩緣」 拒絕幫忙帶孩子

陳美鳳（如圖）出席邱澤、許瑋甯婚禮。董孟航攝

陳美鳳和邱澤、許瑋甯擁有好交情，今（28日）出席兩人的婚宴，她透露自己和新人的母親都有好交情，被問到之前曾和邱澤傳出烏龍緋聞，陳美鳳笑說：「今天來參加這個喜宴非常開心、沾沾喜氣，邱澤在我心裡的確非常有人緣、很有長輩緣，就是我！所以大家那麼關心，寫了一些報導，我跟他媽媽碰面兩個都在笑。」幽默回應笑翻全場。

陳美鳳透露邱澤、許瑋甯的媽媽都很接地氣、很善良，「這兩個小孩真的很好，私下都很善良，真的是天作之合。」被問到紅包多少，她語帶保留：「那是心意！來參與最重要。」記者提醒她藍心湄包了6萬6，陳美鳳身為閨蜜也妙回：「必須的！」

至於身上的名牌包包，藍心湄透露是和藍心湄去歐洲過生日時買的，「每到一個地方就會買一個禮物給自己鼓勵繼續努力，努力工作、努力過生活。」她也強調包包沒有百萬，但很實用。

陳美鳳受訪。董孟航攝

會希望邱澤、許瑋甯多生一點嗎？陳美鳳認為順其自然，「能生就多生一點，看他們啦！我覺得生小孩，再來就養小孩、帶小孩，很不容易、很辛苦，她們基因那麼好，很希望多生，當然可以多生，但帶小孩確實不容易。」被問到是否會幫忙照顧孩子，陳美鳳立刻回應：「他應該不敢！我們是看看、玩一玩就好，帶小孩很不容易，媽媽很偉大。」



