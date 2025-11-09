直擊／緬懷顏正國！魏德聖讚「我心中男主角」：還以為是假消息
記者林汝珊／台北報導
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於11月8日上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」，導演魏德聖也親自到場致意。
魏德聖受訪時表示：「其實我從他剛出來的時候就一直注意這個人，心裡想他就是我要找的男主角，但那時候我這邊還沒成熟，一直到要開拍前，我才約他。」沒想到顏正國二話不說就答應演出，讓他相當感動。
兩人曾合作《台灣三部曲》，魏德聖回憶：「那時我們用現場錄音，他在現場生活了快一個月。那時候天氣很熱，但他依然非常敬業。」之後顏正國更幫《BIG》動畫部分配音，「他一樣沒問價錢就答應了。」
