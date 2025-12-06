直擊／羅志祥大動作反擊不實傳聞！帶乾兒女做「親子鑑定」原因曝光

羅志祥6日在台北信義區舉辦簽書會。李智為攝

羅志祥（小豬）出道30年演藝事業橫跨影視歌，近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》連刷四版，銷售成績亮眼。他今（6日）在台北信義區的百貨商場舉辦簽書會，逾千名書迷擠爆會場，甚至還有人昨晚就在館外夜排，亞洲舞王人氣炸裂！

《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》今台北簽書會活動開始前，700多張號碼牌老早就發完，小豬預計將從下午2點半開簽到天黑。活動受訪提到他日前大動作帶著乾兒子、乾女兒去做DNA親子鑑定，小豬感概表示因外界誤傳經紀人的這二個孩子是他親生，讓他和經紀人相當無奈，才會透過科學驗證反擊不實傳聞，更反駁他要和經紀人結婚的謠言，「絕對沒有結婚這件事」 ，2人情同姊弟根本不可能結婚。

另一方面，小豬也擔心外界亂傳，導致孩子將來遭受攻擊，「其實在做（親子鑑定）的時候滿不捨的，不捨2個孩子要做檢測，為什麼社會會變成這個樣子，要去欺負2個小孩，如果不澄清，他們長大看到怎麼辦」？期盼網友們能口下留情。至於目前感情狀況？他表示沒有對象、現階段先專心享受人生。



