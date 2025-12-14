直擊／羅志祥面目全非！小巨蛋台上濕身洗澡 「冰塊腹肌」全看光

記者徐珮華／台北報導

羅志祥（小豬）今（14）日在台北小巨蛋舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」第2場，與全場萬名觀眾一同慶祝出道30週年。除了近50首歌曲連發，展現驚人舞技與體力，粉絲們最期待的「砸派環節」也加碼，長度從原先設定的2首歌增加到6首歌時間；被刮鬍泡砸到面目全非的他，演唱會尾聲更直接在舞台上「洗澡」，大秀冰塊腹肌。

羅志祥演唱會砸派秀掀起高潮。（圖／記者鄭孟晃攝影）

羅志祥去年高雄跨年場砸派橋段令人印象深刻，甚至在社群平台「霸榜」長達一個月，如今返場台北，他放話「怎麼能沒有這橋段，一定也要卯起來砸」。除了與歌迷零距離互動，恩師孫德榮（孫總）、愛徒薛恩，甚至羅媽媽都加入砸派行列，掀起全場最高潮。

羅志祥與孫德榮互砸派。（圖／記者鄭孟晃攝影）

滿臉刮鬍泡的羅志祥，最終在舞台上演唱〈愛轉角〉，還不忘笑虧跟在身後的舞群：「你們不要像告別式好不好？要有感情，要好好唱！」歌曲結束後，小巨蛋上空降下「水幕秀」般的陣雨，他索性在舞台上沖洗，還頻頻掀起上衣大秀腹肌，甚至大方邀請歌迷「誰要跟我一起洗澡」，為演唱會畫下完美句點。

