直擊／自掏3.5萬元發雞排！台大電機學長挺身「維護校譽」：看不下去

記者柯美儀／台北報導

台大電機系學長於約定時間下午3點現身發送雞排。（圖／記者柯美儀攝影）

自稱台大大氣系的網友日前發文預測台北市至少放2天颱風假，結果大翻車，原本承諾16日在台大傅鐘前發放雞排卻臨時放鳥。昨日晚間Threads上突然冒出一名自稱台大電機系的學長表示看不下去，「必須捍衛母校的尊嚴」，宣布自掏腰包接力發雞排，稍早他如期現身台大校門口發出400份雞排。

台大學生冒雨排隊領雞排。（圖／記者柯美儀攝影）

該名台大學長在今（17）日下午3點發放400份雞排，《三立新聞網》記者現場直擊，今日下午還沒3點，就有大批台大學生出現在傅鐘前等候雞排，不過，校警表示，由於這名學長沒有事先向校方申請許可辦活動，因此被驅離至校門口發放雞排。

廣告 廣告

台大電機系學長於約定時間下午3點現身發送雞排。（圖／記者柯美儀攝影）

台大學長受訪時透露，這次花費約3.5萬元，平常很少有機會請學弟妹吃雞排，「這是個蠻好的機會」。他說，因為前一天大氣系學生未現身發雞排，引來部分網友嘲諷台大，他看了覺得不忍心，雖然匿名貼文未必真的是大氣系學生所發，但卻已對校譽造成影響，於是決定站出來替學校澄清、暖場。

他也提醒大眾，不要看到匿名貼文就直接扣帽子給台大學生，並呼籲未來若有人要發雞排文用真名，避免再度引發誤會。

台大電機系學長透露，這次花費約3.5萬元。（圖／記者柯美儀攝影）

更多三立新聞網報導

直擊／這次沒放鳥！台大電機學長發400份雞排 他11點卡位爽喊「這句話」

必勝客「1經典口味」掰了！饕客不捨：怎麼會是它

強冷空氣南下「雲街」現蹤！北台灣率先轉濕冷 低溫下探16℃

今起ATM可領普發1萬！全台逾2.8萬台有「這貼紙」就可領

