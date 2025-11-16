直擊／臺北大巨蛋首次！SJ粉絲出動60台無人機應援 銀赫哭到「話講不下去」

SJ看見台灣粉絲應援超感動。讀者提供

SUPER JUNIOR（슈퍼주니어）帶著全新巡演「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR <SUPER SHOW 10>」走向全球。他們14、15、16日起連續3天與台灣老婆在臺北大巨蛋相見，單場吸引近3萬粉絲、3天共9萬，本場演出創下驚人紀錄，他們既是韓國首組登上臺北大巨蛋的男團，也是截至目前海外歌手入場人數最高的團體，今（16日）是臺北大巨蛋最後一場演出。

廣告 廣告

Super Junior展現可愛的一面。讀者提供

SUPER JUNIOR全員一身白色帶鑽服裝登場，簡直就是E.L.F.的白馬王子，他們一連帶來大家耳熟能詳的經典歌曲，包含〈Twins (Knock Out)〉、〈U〉、〈Black suit〉、〈MAMACITA(아야야)〉。接著，他們全員換上黑色服裝，帶來不一樣的沉穩魅力。粉絲們整齊劃一的應援聲，簡直要把臺北大巨蛋掀開了。

東海。讀者提供

Talking環節，厲旭親切問大家：「腳會痛嗎？」大家好奇為什麼會痛？他說：「因為大家一直在我心裡跳啊！」還用中文說「我愛你」，全場粉絲陷入瘋狂。圭賢一開口就是台語：「打給厚！」輪到銀赫的自我介紹，還沒開始介紹他就先找愛人，以中文說道：「老婆，老婆在哪？老婆在哪？老婆在哪？我是老公銀赫。」最後說：「大家加油！」還擺出可愛的手勢。

銀赫很感動。讀者提供

演唱〈Miracle〉時，全員換上動物服裝，一群三、四十歲的男人可愛程度還是無人能敵。有趣的是，希澈的孔雀羽毛一直掃到團員，十分搞笑。演唱〈D.N.A.〉、〈Rockstar〉、〈A-CHA〉時，他們請全場粉絲起立一起狂歡，大巨蛋彷彿瞬間成了全台最大間夜店。演唱至〈BONAMANA〉時，希澈把利特的襯衫扯爆，扣子全部敞開，掀起舞台高潮！緊接著便是罷榜台灣的神曲〈Sorry, Sorry〉，跳到一半東海還公主抱銀赫，最後希澈大喊：「Taiwan! Scream! 」

Super Junior在臺北大巨蛋連唱三天，完美落幕。讀者提供

接著是台灣E.L.F.（粉絲名）主場Time，利用60台無人機、10個專業攝影操控，大巨蛋首次粉絲應援。成員們一看相當驚喜，不斷地大喊「歐都給」（韓文：怎麼辦）銀赫感動到大爆哭，圭賢也忍不住落淚。利特表示，「我們接受過很多應援，這個真的沒想到，我們經歷了很多，但這個真的很令人感動。」成員們感動地不斷說著，「回來了」、「我們家」。東海感動地用中文說：「你們是我們的浪漫。」

最後，圭賢用中文說道：「非常非常的幸福，摸摸。」並且作勢摸粉絲的頭，他補充道：「我想跟你們一起變老，會和我一起嗎？我一直喜歡你們，謝謝大家。」希澈說：「我們SUPER SHOW 11見。」圭賢溫馨提醒，「哥，我們還有高雄。」銀赫表示：「真的很感動，跟台灣累積了很多的回憶，所以有一些特別的情感，大概15年前SJ-M也有在這邊活動，大家也幫我們創了很多的紀錄，真的有很多讓我感謝的事情，像這麼大的空間，竟然能讓我們E.L.F.填滿。」話至此，銀赫哭到說不下去，成員們幫忙緩和氣氛，東海說：「沒事吧？」銀赫緩和情緒後，用中文向大家道謝，表示愛大家。

周覓也到場支持。讀者提供

東海搞笑地說，這次有無人機秀，下次可以有杜拜那種「水舞」嗎？太過獅子大開口，成員們急忙代替他道歉：「對不起。」經典的排字應援，也被SJ玩出新花樣，問大家能不能用「浪花式」翻紙牌，全場粉絲配合，過程中大家還笑說，「他們（粉絲）好像很辛苦耶！」最終全場粉絲一起完成「浪花排字」，雙向奔赴的偶像與粉絲，再創一項特別的回憶。



回到原文

更多鏡報報導

直擊／SJ唱嗨希澈「扯爆利特襯衫」 〈Sorry, Sorry〉東海公主抱銀赫

直擊／SJ驚喜中文演唱〈至少還有你〉 請全場起立把大巨蛋「變夜店」

直擊／SJ厲旭秀土味情話「大家腳會痛嗎？」 圭賢一開口烙台語：打給厚