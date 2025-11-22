直擊／舞團齊聚高雄世運迎TWICE台灣首唱！ 變裝藏巧思：親手織的
韓國人氣女團TWICE出道10年的首場台灣專場演唱會，今（22日）晚6點半將在高雄世運主場館舉行，即便成員彩瑛在演出前2天因為健康因素請病假，無法全員到齊。今晚仍是子瑜出道10年首次在台演出，意義非凡。高雄世運主場館今一大早就雲集大票鐵粉，等著買周邊商品並排隊入場，還有10多個舞團輪番在場外熱舞，場面十分熱鬧。
來自高雄的在地舞團Terp.Sii今特地打扮成TWICE巡演同名新歌〈THIS IS FOR〉的紅衣造型，在場外快閃熱舞，9人受訪時表示為了歡迎TWICE唱進高雄世運，特別做了MV的dress code，還有2人身上的衣服是手作針織的，透露請親友花了1個星期親自編織，十分有心。
可惜這次的演唱會，9人中只有2位幸運搶到門票，但仍不忘對今晚將登台的TWICE喊話，想對偶像說：「演出加油！好好享受粉絲的愛。」
此外，還有兩位從台北南下的女歌迷天心與CC，也打扮成〈THIS IS FOR〉紅衣造型，兩人受訪時透露想對子瑜說「歡迎回家」，粉絲天心表示，「很心疼子瑜之前想回家（表演）也不能回來，子瑜其實剛出道時很活潑，但在爭議事件後變得不太敢發言，感覺說什麼都會被放大檢視。」
另一位瞞著爸媽偷偷來追星的歌迷CC，則透露已喜歡TWICE約5年，很開心終於等到偶像來台演出，她說：「每個成員都很努力，想對她們說辛苦了。」而她明天也將再看1場演出，很開心TWICE終於熬過來了。
