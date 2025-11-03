直擊／萬人空巷！田馥甄罕見露香肩開唱 曝對這些人著迷：很帥

【緯來新聞網】「The Calling ’25 呼叫音樂節」11月1日起、一連兩天在新北市大都會公園登場，即便下雨造成現場泥濘難行，依舊澆不熄樂迷熱情。首日壓軸由陳綺貞擔任、田馥甄則是第二天。田馥甄鮮少參加音樂節演出，昨（2日）登場吸引一顆小巨蛋的人流、近萬人塞滿在舞台前。她以一身黑色很有剪裁感洋裝登場，罕見露出一邊香肩，還求粉絲別傳照給田媽媽：「我有點衣衫襤褸、破破爛爛，她會說穿這個不像樣。」然後在介紹樂手時，意外透露判斷帥哥標準，「有才華的人對我來說都很帥」。

田馥甄罕見露香肩。（圖／記者許方正攝）

陳綺貞是首日的壓軸舞台，身穿透膚長裙在細雨中拉著裙擺，以經典曲〈雨水一盒〉、〈躺在你的衣櫃〉、〈Sentimental Kills〉開場，在台上與觀眾互動不斷，笑著回應粉絲舉牌訊息：「我看到你們寫的了，謝謝你們。」



她感性地表示，日前因發燒數日終於康復，「我想今天唱完後會完全康復，尤其在大家的愛與守護之下，真的很感謝你們」。她特別提到，一位曾經嚴重車禍到無法行走，今日前來看表演的歌迷，暖心地鼓勵對方：「你看，今天囂張的，真的康復了！」當最後一曲〈旅行的意義〉唱完，現場驚喜加碼演唱安可曲〈魚〉、〈告訴我〉，其中經典曲目〈告訴我〉，讓許多人在下著雨的戶外舞台激動地哭了。

陳綺貞永遠文青代表。（圖／呼叫音樂節提供）

田馥甄是第二天的壓軸，演唱時忘情地甩頭，更不時對歌迷喊「我愛你」，見到台下許多人帶著她過去演唱會的手燈，以及頭戴巡演的周邊鴨舌帽，感到暖心地說：「彩排時候沒有觀眾，沒有想要聽音樂的眼神跟耳朵，就好像少了什麼，有了你們在這裡就更圓滿了！」



到了演唱尾聲，她簡單地開示，提到每個人生來這世界，都有屬於自己的任務，而她很幸運地找到了，就是唱歌給大家聽，「在生命的路上無論怎麼樣，總會有一些缺憾，當然我也是，透過詞曲、旋律把破破爛爛的心縫補起來，希望唱的這些歌可以把你們內心的缺陷縫補起來」。



見到塞滿滿的歌迷，她說：「謝謝大家，不管我在哪個舞台，在小巨蛋還是山上還是這邊都有你們。」當演唱完最後一首歌，粉絲們遲遲不離場，狂喊安可快5分鐘，但音樂節畢竟不是個人演唱會，要安可的機率不太大，但眼見大夥兒一片痴心，田馥甄重拾麥克風先是感謝，後表明不會加唱，人潮才逐漸散去。

田馥甄演唱時台下觀眾近萬人。（圖／記者許方正攝）

