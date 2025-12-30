直擊／蔡依林今轟大巨蛋！林俊傑剛認愛就現身 羅志祥狠虧「Jolin阿姨」

蔡依林30日起一連舉辦3場大巨蛋演唱會。凌時差提供、尤嬿妮攝

天后蔡依林年度壓軸盛事即將登場，今（30日）一連三天登上台北大巨蛋，舉辦「PLEASURE」世界巡迴演唱會台北站，預計共吸引12萬名歌迷進場朝聖。演出尚未開始，今場外氣氛率先沸騰，包含張惠妹、林俊傑、羅志祥、王力宏、韋禮安等天王天后，以及歌迷會送上的祝賀花籃排滿現場，星光與人氣同步炸裂，氣勢十足。

羅志祥在花牌上幽默寫下「Jolin阿姨：盡情在台上表現妳的72變，啊！對了！不要9點半想要回家睡覺喔,因為觀眾太嗨了，就陪大嗨到炸裂吧」。明晚將在台東唱跨年晚會的天后張惠妹也為「親愛的妹子」獻上祝賀：「愉悅～到底～辣翻全場！」好友青峰則說：「祝福蔡依林熬夜大成功...by早上睡的青峰。」

林俊傑送花藍祝賀。尤嬿妮攝

青峰送花藍祝賀。尤嬿妮攝

演出前一天，蔡依林搶先釋出多張彩排側拍照，舞台動線、燈光配置與造型細節提前曝光，立刻引發粉絲熱烈討論。其中她親自示範演唱會周邊商品更成為焦點，不少歌迷直呼「還沒開唱就想全包」，期待值瞬間飆升。

「PLEASURE」世界巡迴演唱會以高規格製作著稱，台北站更被視為年度指標級演出。從曲目編排、舞台機關到視覺設計，皆備受外界關注。彩排照中可見蔡依林率先穿上多款周邊服飾，無論寬版T恤、帽T或帶有運動感的成套穿搭，都以俐落線條展現修長比例，「下身失蹤」造型在隨性中不失舞台女王氣場。即便只是彩排，天后對整體風格與細節的高度掌握依舊展露無遺。



