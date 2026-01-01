直擊》蔡依林元旦驚喜宣布好消息 性感黑絲美到犯規腿根全露

蔡依林1日在台北大巨蛋開唱，吸引大批粉絲到場朝聖。（凌時差提供）

天后蔡依林（Jolin）1日在台北大巨蛋舉辦最終場「JOLIN蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」。唱完夯曲〈玫瑰少年〉後，她熱情跟粉絲打招呼，笑說昨下午跟粉絲有個私密見面會，不少歌迷敲碗加場，她幽默說：「其實我也好希望可以多跟大家見面，如果某一天大家來大巨蛋看到沒活動，就打給我，我趕快衝進來表演。」

她下秒還解釋，「大巨蛋太難約，一約到我馬上通知你們。」粉絲大聲尖叫喊「好」。她今晚還自嘲第2場腦筋突然秀逗，導致在跨年夜口誤不小心講成「向2024說聲再見」，「我在台上喊倒數，一講完，我才發現剛在講什麼？你們會有這種狀況腦筋秀逗？」下秒爆料好友跟她一樣有時候會腦筋秀逗，「我朋友把（牛）看成好大的大象。」

她第三場穿上Valentino 特別訂製華服，身穿性感黑絲，十分吸睛， 她此次巡演中，每一個章節都配置一座極具象徵意義的巨型道具，為整體敘事畫龍點睛；從開場震撼全場的「慾望巨蟒」、第二篇章令人印象深刻的「禁忌之劍」、「貪婪金豬」，到情歌組曲篇章象徵對愛情迷惘及頓悟的〈真相之書〉、甜蜜段落中翱翔全場的「彩翼飛馬」，以及終章壓軸現身的「愉悅之女」巨型雕像，每一件道具一登場都引發全場驚嘆。

