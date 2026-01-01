直擊》蔡依林又出招「騎5層樓高金豬」現身撒錢 全場瘋搶鈔票

蔡依林1日在台北大巨蛋開唱，吸引大批粉絲到場朝聖。（凌時差提供）

天后蔡依林（Jolin）1日在台北大巨蛋舉辦最終場「JOLIN蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」。她在首場站上巨蟒邊唱邊跳，震撼全場，第2場駕馭超高「彩翼飛馬」繞場，今晚則帶著10公尺長「禁忌之劍」登場，還站在5層樓高象徵集結貪、嗔、癡、慾於一身的巨型「貪婪金豬」上，飆唱〈Bloody Mary〉掀起全場高潮。

她獻唱〈Bloody Mary〉的歌詞「Money money money」，金豬瞬間化身為瘋狂吐鈔的撒鈔機，大量「愉悅紙鈔」自高空傾瀉而下，將舞台轉化為一座由金錢、慾望與感官刺激交織而成的原慾樂園，隨即在低吟〈HUSH LITTLE BABY〉與演唱〈我超會〉時，特技舞者攀爬金豬結構上下翻騰，展現宛如極限人體藝術的震撼畫面，令人目不轉睛，台下粉絲瘋狂搶「愉悅紙鈔」，氣氛嗨翻。

舞台隨後瞬間轉換成名畫「最後的晚餐」場景，十二名舞者高舉印有蔡依林臉孔的蛋糕，透過〈甜秘密〉隱喻食慾的失控與誘惑，將感官慾望推向更具戲劇張力的層次，相當吸睛。

