直擊》蔡依林唱一半突認「戀愛的狀態」曝多巴胺中毒近況

蔡依林12月31日跨年夜在台北大巨蛋舉辦第2場演唱會。（凌時差提供）

天后蔡依林（Jolin）12月31日跨年夜在台北大巨蛋舉辦第2場「JOLIN蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」。蔡依林今晚飆唱17首夯曲後才開口跟粉絲打招呼，熱情說：「哈囉，去年有沒有想過，2025最後一天會跟我見面？好久沒有在跨年夜跟大家見面，今天感覺大家帶著非常高的能量到這裡，因為明天放假。」

她唱到〈Bloody Mary〉的歌詞「Money money money」，台上噴下許多特製的「蔡依林貨幣」，笑說：「剛才有沒有搶到很多錢？大家可以寫下願望，放在私密存錢筒，明年再拿起來看，會不會比去年多一點智慧、少一點肥肉，也可以存很多愛給自己。」

蔡依林向來很自律，先前分享每天9點半就上床的睡眠習慣，不過這幾天因忙演唱會熬夜到深夜2點才睡，加上熱情開唱帶給她多巴胺中毒的感覺，彷彿像是戀愛的狀態，她形容，「幾年做幾次（演唱會），突然可以跟大家戀愛3天，熬夜可能隔天會變蠟黃，沒想到今天早上起來，還是一樣美，這不就是戀愛的狀態嗎？」還開心向粉絲喊話，「來看完演唱會，回去照照鏡子，是不是變漂亮了。」

