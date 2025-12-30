直擊／蔡依林唱一半險落淚！親揭「6年心境轉變」感性喊：我不是一個人

記者徐珮華／台北報導

蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，今（30）日起一連3天在台北大巨蛋舉辦「PLEASURE」世界巡迴演唱會，串聯五大故事章節演出，震撼全場4萬名觀眾。一連串勁歌熱舞後，第三章節「愚者的奉獻」轉為抒情路線，接連帶來多首慢歌，掀起全場大合唱，她更一度激動掩面，直呼「剛才差點把我給唱哭」。

蔡依林抒情慢歌掀起全場大合唱。（圖／凌時差提供）

蔡依林以金黃色馬甲搭配新娘薄紗造型登場，化身純潔與慾望交織的「金紗女伶」，自「真相之書」走出，深情演唱〈FISH LOVE〉、〈玫瑰少年〉、〈妥協〉等情感濃烈之作。演唱到〈第三人稱〉時，她更寵粉走下舞台與觀眾互動，全場瞬間暴動尖叫。緊接著〈天空〉、〈假裝〉、〈檸檬草的味道〉輪番登場，全場齊聲合唱讓她險些落淚。

蔡依林步出巨型「真相之書」，場面震撼。（圖／凌時差提供）

蔡依林分享昨日總彩排心情，當時導演詢問感受，她竟然有種「空掉」的感覺。她坦言過去演出前總是要求完美、處在緊繃狀態，不過自2019年至今，心境有了極大轉變，感性表示：「過去的我，會覺得彩排要把最完美的表現出來，現在覺得我應該相信自己。看著所有幕後團隊，每個人都在背後支持我，讓我覺得我不是一個人硬撐，我有很多人愛著。」

蔡依林以自身經歷鼓勵觀眾，無論面對生病、考試等人生重大抉擇，都要相信自己並不孤單，「希望你們每天的彩排都能非常精彩，不是為了完美，而是學著相信自己可以做到。」她也坦言今晚開唱前難免緊張，不過上台前不斷提醒自己「我有你們在」，就知道自己並不孤單，一番真摯發言令人動容。

