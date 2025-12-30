直擊/蔡依林唱一半「衝下台寵粉」全場暴動 被4萬人大合唱感動險哭了

Jolin蔡依林12月30日起一連三天登台北大巨蛋開唱，她斥資九億台幣打造超高規格《愉悅宇宙》，不僅有「巨型公牛」繞場，她踏上3層樓高的巨蟒繞場嗨唱，從開場就帶給4萬名歌迷滿滿震撼。而到了經典組曲橋段，全場歌迷的大合唱，更讓她感動直呼：「差點把我唱哭了！」

蔡依林被全場歌迷大合唱感動，直呼差點哭了。（圖／凌時差 提供 ）

蔡依林唱到「SURRENDER THE FOOL（愚者的奉獻）」篇章時，化身「金紗女伶」，以一襲金黃色馬甲搭配新娘薄紗造型登場，她一連深情獻唱〈FISH LOVE〉、〈玫瑰少年〉、〈妥協〉等歌曲。唱完〈玫瑰少年〉時，她向全場打招呼說道：「感覺好久沒看到大家了，彩排過後第一次迎接來賓的感覺，距離上一次演唱會6年了，有沒有覺得很誇張？」並喊話歌迷們：「很久沒跳舞對吧！來我演唱會場就是要大流汗、盡情歡唱，因為這場地很大，我需要更宏亮的聲音！」引尖叫聲不斷。

廣告 廣告

接著蔡依林帶來〈第三人稱〉、〈天空〉、〈假裝〉、〈檸檬草的味道〉等經典組曲，唱到〈第三人稱〉時，她更直接走下台與粉絲擊掌近距離打招呼，讓全場瞬間暴動。

蔡依林帶來經典抒情曲串燒。（圖／凌時差 提供 ）

見到4萬名歌迷超給力的大合唱，也讓蔡依林直呼：「差點把我唱哭了！」她感性表示，昨天總彩排結束後，導演問她感覺如何，「我竟然就是空掉的感覺！」坦言過往表演前自己會為了求完美硬撐，為了做到讓自己滿意，一直處於很緊繃的狀態。

蔡依林分享了近幾年來心境上的改變，「現在覺得我應該相信我自己，看著所有幕後團隊，每個人都在背後支持著我，讓我覺得我不是一個人硬ㄍㄧㄥ，我有很多人愛著。」她也不忘鼓勵大家，「學著相信自己可以做到，做自己的主人，不需要感到害羞。」

蔡依林感性分享了近幾年來心境上的改變。 （圖／凌時差 提供 ）

延伸閱讀

曹西平三哥開口了！186字訴「情分與關心始終都在」

曹西平治喪小組發4點聲明！透露「三哥將出席告別式」

影/曹西平相驗完成！遺體暫冰板殯 等家屬「正式委託書」