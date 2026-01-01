直擊／蔡依林喊話歌迷「打給我」！口誤告別2024年 自嘲：腦袋秀逗

記者徐珮華／台北報導

蔡依林（Jolin）「PLEASURE」世界巡迴演唱會，連續3場共12萬張門票全數秒殺。她今（1）晚演出時，透露下午在粉絲見面會上就被問到加場，儘管自己也非常希望能多與大家見面，但台北大巨蛋檔期實在太難敲定，因此幽默喊話「如果某一天發現大巨蛋沒有活動的時候，趕快打給我，我們趕快衝進來表演」，更承諾：「只要一約到，我馬上通知你們好不好？」

蔡依林「PLEASURE」世界巡迴演唱會在台北大巨蛋登場。（圖／凌時差提供）

蔡依林昨晚跨年夜登台演出，謝幕時意外口誤「讓我們向2024說聲再見好嗎」，讓歌迷笑虧「人果然不能熬夜」、「看來沒有9點半準時睡覺真的不行」。今晚她在舞台上重提此事，一度遲疑「不小心把202……2……25，講成2024」，隨後笑問觀眾：「你們會有這樣的狀況嗎？腦筋有點秀逗的時候。」

不只自嘲，蔡依林還把朋友拖下水，爆料有朋友看到舞台上的巨型公牛時，竟脫口而出「好大一隻大象啊」，讓她笑說「不是只有我一個人秀逗」。她也解釋之所以意外說成2024年，是因為2025年不僅推出新專輯《Pleasure》，還同步展開同名巡演，實在過得太充實。

蔡依林笑虧朋友將巨型公牛說成大象。（圖／凌時差提供）

此外，演唱會集結公牛、蟒蛇、飛馬、金豬等20隻巨型動物。蔡依林透露，開唱首日特別興奮，是因為那天也是她第一次看到所有動物被賦予生命，甚至笑說演出時有20%的注意力都放在觀察觀眾是否被嚇到，笑翻全場觀眾。

