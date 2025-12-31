直擊》蔡依林性感透膚馬甲S曲線全看光！曝這一物絕不碰

蔡依林12月31日在台北大巨蛋開唱，引起大批粉絲到場支持。（凌時差提供）

天后蔡依林（Jolin）30、31日及明年1月1日一連3天唱進台北大巨蛋舉辦「JOLIN蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」。蔡依林首場在大巨蛋完成首場演唱會掀起外界關注，總製作費斥資9億打造的「愉悅宇宙」不僅創下華語樂壇演唱會史上新高，當中以1.7億打造的各類的華麗巨型道具所營造的視覺效果讓眾多歌迷大讚：「根本是奧運開場」、「真的是奧運等級」。

她一連換6套華麗百變的造型也是全場吸睛焦點，不僅各有獨特主題，更展現出跨越時空的時尚張力；提及造型，JOLIN 坦承每次開唱最擔心的一件事，就是得用極快速度在每一個段落『快速換裝』，她表示：「因為每次造型都很複雜，所以最擔心的就是「換衣服」到定位的時間，不過這次團隊超厲害，在多次彩排下來，已經完全能跟上。」

廣告 廣告

蔡依林12月31日在台北大巨蛋開唱，現場粉絲超嗨。（凌時差提供）

首次挑戰大巨蛋開唱的她，對體力可說是一大考驗，提到開唱前的飲食控制及如何維持好體力，她透露自己偏好以「海鮮」來補充體力，並嚴格遵循演唱會期間「不碰味精」的原則，她解釋：「因為味精容易導致口渴，我擔心在台上會一直想找水喝，影響演出節奏。」除了飲食調配，最強大的後援莫過於蔡媽媽的愛心，每天早晚定時燉煮魚湯與雞湯，讓 Jolin 補充豐富的膠原蛋白，用滿滿元氣守護天后挑戰高難度演出的絕佳體力。

更多中時新聞網報導

馬刺讓雷霆栽兩跟頭 綠軍看漲

羅志祥虧好友：不要9點半就想回家睡覺

棒球》城島喜納耶誕禮 經典賽開綠燈