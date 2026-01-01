直擊／蔡依林演唱會撒錢了！斥資3600萬 4萬名觀眾暴動嗨翻

記者徐珮華／台北報導

蔡依林（Jolin）一連3天舉辦「PLEASURE」世界巡迴演唱會，台北站尾場今（1）日晚間在台北大巨蛋登場。演唱會串聯5大故事章節，第2章節〈PLEASURE ECHOES PAIN（愉悅在苦痛中迴盪）〉被視為全場最重量級的黑暗寓言章節，詮釋人在慾望拉扯中墜落、掙扎與重生的心境轉折，更搬出「禁忌之劍」、「貪婪金豬」道具，震撼全場4萬名觀眾。

蔡依林化身「魅慾女王」。（圖／凌時差提供）

蔡依林演唱會每一章節都配置一座巨型道具，第2篇章頂著巨型暗黑翅膀，化身「魔女莉莉絲」站上3層樓高、10公尺長的「禁忌之劍」，漂浮於觀眾席震撼登場，接連演唱〈惡之必要〉、〈特務J〉、〈大藝術家〉、〈你也有今天〉及〈HOT WINTER〉，舞者也在「煉獄劍林」中恣意搖擺、倒掛，挑戰人體極限。

廣告 廣告

「貪婪金豬」不僅是蔡依林坐騎，更內建吐鈔機功能普發「愉悅紙鈔」。（圖／凌時差提供）

緊接著蔡依林身披金色「魅慾女王」造型，霸氣站在象徵集結貪、嗔、癡、慾於一身的巨型「貪婪金豬」上，高唱〈BLOODY MARY〉掀起全場高潮。隨著歌詞不斷高喊「MONEY MONEY」，金豬瞬間化身為瘋狂吐鈔的撒鈔機，大量「愉悅紙鈔」自高空傾瀉而下，將舞台化作一座由金錢、慾望與感官刺激交織而成的原慾樂園。

事實上，「貪婪金豬」內部結構極為複雜，製作成本價格不斐，4噸重的豬體連同運費便高達120萬美金（約新台幣3600萬元），且必須包下整架貨機才能完整運送來台，也因此讓工作人員趣稱它是「坐飛機來的豬」。

12名舞者高舉印有蔡依林臉孔的蛋糕。（圖／凌時差提供）

第2章節尾聲，舞台則轉換成名畫「最後的晚餐」場景，12名舞者高舉印有蔡依林臉孔的蛋糕，透過〈甜秘密〉隱喻食慾的失控與誘惑，將感官慾望推向更具戲劇張力的層次。蔡依林最後在〈WOMAN’S WORK〉、〈美人計〉歌聲中高躺床榻，以極具張力且充滿美感的性感肢體語彙，詮釋「色慾」本質。

更多三立新聞網報導

蔡依林鬆口演唱會想加場！出道26年「破例首做1事」嗨喊：美夢成真

嘉義跨年／放送事故！頌樂唱一半「設備2度出狀況」驚險反應全被拍

嘉義跨年／羅志祥快嘴RAP！無預警點名在地紅人 台上台下都笑了

林俊傑才認愛七七！前緋聞女友「狂嘔6次」發聲了 41字開轟惹遐想

