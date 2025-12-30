直擊／蔡依林率20奇幻動物翻玩大巨蛋 認上台前「1舉動」紓緩緊張

蔡依林30日在台北大巨蛋開唱。凌時差提供

天后蔡依林（Jolin）今（30日）起在大巨蛋一連舉辦3場「PLEASURE世界巡迴演唱會」台北場，Jolin在演唱會中搖身一變成了「馴獸女王」，把「人間樂園」變成萬獸派對，率巨型公牛、大蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等20隻奇幻混種動物翻玩大巨蛋，震撼滿場4萬人視覺感官。

除了在視覺敘事及世界觀建構上打破既有演唱會的規模及形式，整套演唱會透過「花園中的女孩」、「愉悅在苦痛中迴盪」、「愚者的奉獻」、「真相之前」以及「她創造的花園」，五大故事章節串聯，讓整晚演出猶如一場大秀，讓滿場4萬人沈浸在一場視聽覺極至的饗宴中。3晚吸引12萬人朝聖，總票房粗估新台幣5.6億元。

Jolin開場一連送上20首歌，〈玫瑰少年〉唱畢才打招呼，開心表示：「大家好嗎？覺得好久沒見到大家了；來我的演唱會就是要大大的流汗，盡情地歡唱，因為場地非常大，所以我也需要同樣的聲音！」滿場尖叫聲不斷；今首場適逢周二上班日，Jolin安慰大家上班辛苦了，暖心喊話：「準備要放假了，讓我陪伴你們度過2025最後一天。」

中場，Jolin感性提到昨天總綵排，導演問她感覺如何，「我竟然就是空掉的感覺，以往表演前我會要求完美、硬撐，要做到讓自己滿意、讓自己處於很緊繃的狀態。昨天被問...我很難形容，過去的我，會覺得彩排就是要把自己最完美的表現出來，但現在覺得，我應該相信我自己，看著所有幕後團隊、樂隊樂手舞者、舞台燈光音響，每個人都在背後支持著我，讓我覺得我不是一個人硬ㄍㄧㄥ，我有很多人愛著，我應該學著相信自己，幕後團隊的能量 包括所有今天的都讓我覺得我並不孤單」，一席話感動無數人。

Jolin也暖心為歌迷們打氣，喊話無論面臨重大抉擇、生病、考試等難題，「你要記得，所有支持著你走到這裡的力量，你並不孤單，希望你們每天的彩排都能夠非常精彩，不是為了完美，是開始學著相信自己可以做到，做你自己的主人並不需要感到害羞」；她坦言今開演前確實有些緊張，「但我在上台前不斷提醒自己，我有你們在，我知道自己並不孤單，所以一定要玩得盡興好不好？」全場報以熱烈掌聲及歡呼聲。

值得一提的是，整場長達2個半小時、零冷場的精彩演出， 僅有一段經典抒情歌組曲呈現，其餘章節全以高強度快歌，搭配華麗造型、過人舞技與絢爛奪目的視覺特效，接連掀起台下一波又一波高潮，讓人佩服她過人的體力與耐力；首次挑戰大巨蛋舞台的Jolin說：「很開心能和這麼多人一起完成這趟旅程，希望每一位參與的人都能在這場演唱會上找到屬於自己的樂園。」

