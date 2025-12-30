直擊／蔡依林耗資9億打造「愉悅宇宙」 乘30公尺巨蟒穿梭大巨蛋

蔡依林30日起在大巨蛋一連舉辦3場演唱會。凌時差提供

「樂壇天后」蔡依林（Jolin）2025歲末壓軸臺北大巨蛋，今（30日）起一連舉辦3場「PLEASURE世界巡迴演唱會」台北場，預計吸引12萬人進場同歡；為體現愉悅主義，Jolin與團隊大手筆斥資新台幣9億元打造史詩級「愉悅宇宙」，一舉開啟百無禁忌的「人間樂園」，總成本創大巨蛋歷史新高。

出道26年首度站上大巨蛋開唱，Jolin以《PLEASURE》專輯中探討「慾望及愉悅」為核心概念延伸，從音樂、節目內容、舞台、特效、道具、視覺動畫到前衛華麗造型等各項細節皆環環相扣主題，將整場演出構築成一座龐大而立體的「愉悅宇宙」，也破紀錄創「五大之最」。

包括新台幣9億成本「最燒錢」，以寓言故事小說風格呈現整場演出「最創新」，近30項宛如藝術瑰寶舞台道具裝置穿梭其中「最多樣」，祭出20隻奇幻動物翻玩大巨蛋「最新奇」，其中包括由巨型公牛環繞大巨蛋揭幕；另外，加上Jolin出場搭乘30公尺長的巨蟒穿梭大巨蛋，「史上最狂開場」畫面震撼。

蔡依林30日站在巨蟒上環繞大巨蛋，畫面震撼。凌時差提供

蔡依林30日演唱會一開場由巨型公牛環繞全場。讀者提供

整場演唱會，透過「THE GIRL IN THE GARDEN “EXODUS”( 花園中的女孩”出走”）」、「PLEASURE ECHOES PAIN(愉悅在苦痛中迴盪)」、「SURRENDER THE FOOL(愚者的奉獻)」、「BEFORE THE TRUTH(真相之前)」、「THE GARDEN OF HER OWN(她創造的花園)」五大故事章節串聯，結合「覺醒之巔」、「慾望異域」、「感官樂土」、「真相之書」、「繽紛夢境」、「愉悅樂園」六大奇幻華麗場景相互映襯。

此外，搭配重金營建的三座沉浸互動式「人間樂園」舞台，以及媲美國際巡演的頂規視覺特效，再加上七套前衛時尚造型與36名來自世界各地的專業舞者及特技舞群，不僅完整呈現磅礡氣勢，一舉打造出獨特沉浸式感官饗宴，更讓這場超過150分鐘的魔幻大秀，宛如一部結合時尚、藝術、音樂的史詩級音樂奇幻鉅作。

蔡依林30日起在大巨蛋一連舉辦3場演唱會。凌時差提供

蔡依林30日起在大巨蛋一連舉辦3場演唱會。凌時差提供



