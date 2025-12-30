直擊／蔡依林豪砸9億！演唱會竄出「30公尺巨蟒」震撼全場4萬人

記者徐珮華／台北報導

蔡依林（Jolin）出道26年首度站上台北大巨蛋，今（30）日起一連3天舉辦「PLEASURE」世界巡迴演唱會。團隊豪砸新台幣9億元打造「愉悅宇宙」，搭配36位異國舞者熱舞，並出動「慶典公牛」盛大出巡，狂掀尖叫聲。此外，蔡依林更乘坐高達3層樓、長達30公尺的「慾望巨蟒」繞場，近距離與歌迷互動，開場短短半小時震撼全場4萬名觀眾。

蔡依林舉辦「PLEASURE」世界巡迴演唱會。（圖／凌時差提供）

開場VCR由蔡依林飾演「天空花園裡的女孩」，站在天平兩端與祭司對望，內心對於完美樂園充滿疑惑的她，隨後奮不顧身往下跳，墜入充滿未知誘惑的世界。緊接著帶著神秘感的音樂響起，大批慶典使者相繼吹起號角，迎接巨型「慶典公牛」繞場。

蔡依林演唱會祭出「慶典公牛」繞場。（圖／讀者提供）

蔡依林乘坐3層樓高「慾望巨蟒」。（圖／凌時差提供）

正當觀眾以為蔡依林將出現在公牛牽引的戰車上時，她不按牌理出牌，化身「慾望守護者」無預警現身。隨後音樂一停，她脫下華麗外袍化身「大地精靈」，接連演唱〈SEVEN〉、〈紅衣女孩〉，接著登上巨蟒坐騎，邊唱邊跳〈美杜莎〉並繞行大巨蛋一圈，並直攻延伸舞台演唱〈D.I.Y.〉、〈I’M NOT YOURS〉，嗨翻全場4萬名觀眾。

蔡依林頭戴「愉悅與苦痛」雙面頭盔，化身「慾望守護者」現身。（圖／凌時差提供）

