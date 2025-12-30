直擊／蔡依林首登大巨蛋！天王天后花籃助陣 驚見她「當場挖角」

記者徐珮華／台北報導

蔡依林（Jolin）「PLEASURE」世界巡迴演唱會，今（30）日起一連3天在台北大巨蛋登場，開演前不少歌迷到場打卡朝聖，共同迎接這場音樂盛會。場內同樣驚喜不斷，不僅有來自世界各地歌迷的花籃祝福，演藝圈眾多天王、天后也都紛紛送上花籃助陣，氣勢十足。

蔡依林今晚起在台北大巨蛋舉辦3場演唱會。（圖／凌時差提供）

羅志祥（小豬）大膽以「阿姨」稱呼蔡依林，打趣提及她每晚9點半上床睡覺一事，寫下「不要9點半就想要回家睡覺喔，因為觀眾太嗨了，就陪大家嗨到炸裂吧。署名自己「早上睡」的吳青峰，也幽默祝福她「熬夜大成功」。

廣告 廣告

羅志祥大膽喊蔡依林「阿姨」，展現好交情。（圖／記者徐珮華攝影）

吳青峰祝福蔡依林「熬夜大成功」。（圖／記者徐珮華攝影）

張惠妹則親暱喊蔡依林「妹子」，要她「愉悅到底，辣翻全場」；謝盈萱代入影集《影后》中「薛亞之」一角，邀約「您願意簽到我的齊亞影業嗎？抽成都好談，靜待佳音」；昨日深夜認愛24歲網紅七七、話題滿點的林俊傑（JJ），祝福她演出成功之餘，也不忘喊話「有空再一起玩音樂」。

謝盈萱當場挖角蔡依林，還稱「抽成好談」。（圖／記者徐珮華攝影）

此外，許茹芸、A-Lin、李玖哲、林志穎、陳若儀、江美琪、楊培安、鍾欣凌、黃立成、韋禮安、徐佳瑩、比爾賈、田馥甄（Hebe）、陳綺貞、邱瓈寬（寬姐）等人，也都送上花籃祝賀，足見蔡依林在演藝圈的好人緣。

更多三立新聞網報導

曹西平憂獨居猝逝！乾兒子同住「公開私下暖舉」他一聽激動淚崩

曹西平乾兒子公開求助！喊話家屬放手後事 鋼鐵爸暖心出手了

一文看懂／2026跨年演唱會！蔡依林、五月天、陳昇都來了 亮點一次看

林俊傑女友七七遭疑懷孕！經紀公司回應了 鬆口吐「婚事規劃」

