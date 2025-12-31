直擊》蔡依林「騎超高巨馬」衝進觀眾席！大巨蛋4萬粉驚掉下巴

蔡依林駕馭超高的「彩翼飛馬」在大巨蛋熱唱夯曲。（凌時差提供）

天后蔡依林（Jolin）12月31日跨年夜在台北大巨蛋舉辦第2場「JOLIN蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」。她在首場站上巨蟒邊唱邊跳，震撼全場，今晚跨年夜則駕馭超高的「彩翼飛馬」熱唱，率領36名舞者化身蝴蝶海馬、象鼻魚等5種混種生物於大巨蛋繞場，隨後唱到〈Pleasure〉時高喊「call me mommy」，瞬間把大巨蛋變成電音狂歡音樂盛典。

她在尾聲身穿以蛇紋與蛇形符號打造性感戰袍，熱唱電音Remix節奏版〈愛無赦〉、〈怪美的〉，隨後磅礡的布蘭詩歌前奏響起，主舞台中央高達7層樓高的「愉悅之女」雕像登場，八臂高展、臉部細節精緻的模樣，吸引全場目光，她還走到延伸舞台跟粉絲互動，獻唱〈舞孃〉時馬上轉動復刻〈PLEASURE〉MV中刻滿「七宗罪」意象的「命運之輪」，24名舞者圍繞輪盤狂舞，引起全場尖叫。

廣告 廣告

蔡依林駕馭超高的「彩翼飛馬」在大巨蛋熱唱夯曲。（凌時差提供）

只見身穿長達3公尺的七彩長裙的她變身為「幻境維納斯」， 駕馭象徵愛與自由的「彩翼飛馬」霸氣登場，率領36名舞者所化身的蝴蝶海馬精靈、雙鹿與象鼻魚等夢幻生物二度在大巨蛋繞場巡禮，在〈SAFARI〉輕快節奏映襯下讓整座大巨蛋瞬間成為奇幻樂園，在場四萬名觀眾陷入集體狂歡模式。

她隨後接連多首招牌K歌〈都沒差〉、〈日不落〉、〈馬德里不思議〉所組成甜蜜組曲更讓全場成萬人KTV，四萬人一同當起合音天使為JOLIN尋愛唱和，最後在唱到〈說愛你〉、〈腦公〉時，JOLIN的甜蜜歌聲喚醒主舞台上可愛的「綠丘巨人」跟著舞動，宛如童話場景成真，夢幻感十足！透過〈INSIDE OUT〉喚醒體內愉悅因子的JOLIN全面甦醒，接著高唱〈花蝴蝶〉、〈看我72變〉，粉絲熱情默契大合唱。

更多中時新聞網報導

告五人化身紅娘 見證演員愛火狂飆

李聖傑合唱韓國女高音耍曖昧

蔓越莓抗發炎 顧泌尿道又護心