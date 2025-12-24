直擊》蘇慧倫開唱！Energy閃兵首合體 現場警力戒備、保全分區巡邏

蘇慧倫24日在「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會開唱。（陳俊吉攝）

Energy、蘇慧倫、丁噹、白安、呂思緯（鼓鼓）、蕭秉治24日晚在「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會上輪番獻唱，同是Energy成員坤達、書偉捲入閃兵風波後，首度公開露面演出，吸引大批粉絲到場支持。

不過因應「台北捷運隨機攻擊事件」引發社會關注，針對今晚活動，主辦「大全聯」在現場配置8名專業維安保全分區巡邏，更增派了18名工作人員投入場地管制，負責維護現場秩序與引導動線，以確保人流順暢，同時，也與轄區警方保持密切合作，安排警力進駐並加強周邊巡邏，並由6名義交協助交通管制，確保現場秩序與即時應變，讓觀眾、家長與孩子都能在安全安心的環境中，共度溫馨的平安夜時光。

廣告 廣告

女神蘇慧倫今晚擔任開場演出為「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會揭開華麗序幕，一連帶來〈檸檬樹〉、〈我到底是怕你什麼〉等經典好歌，更邀請呂思緯（鼓鼓）擔任嘉賓，一同合唱〈在我生命中的每一天〉。蘇慧倫笑說：「今年我的專輯巡迴，這首歌都是我一個人唱，今天終於有人來陪陪我了。」鼓鼓也回應表示：「聖誕節就是要陪著大家一起溫暖地過。」她演出最後，蘇慧倫獻唱〈被動〉，在溫馨的大合唱中為平安夜注入滿滿溫度與感動。

更多中時新聞網報導

志玲姊姊應援籃球 預告送親簽年曆

BWF年終賽》周天成意外開胡 男女雙三連敗淘汰

「華亞科擴大案」復活 劉世芳樂觀其成