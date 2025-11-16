直擊/街舞大賽凱道登場 賴清德凱道尬locking超逗趣
總統賴清德今（16）日出席在凱道舉行的「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽開場記者會，賴總統並在主持人的帶領之下，大跳Locking，帶動氣氛。
賴總統致詞表示， 街舞是一種自由的語言。 只要給予一個空間，一段旋律，舞者就有辦法創作出一個屬於自己的宇宙。 所以我們要推廣街舞，一方面也要鼓勵創作。 所以我們舉辦總統盃街舞大賽，而且決賽的地點特別在總統府前的廣場，就是把這一個過去追求民主的政治場域，獻給全國人民來舉辦運動賽事。
總統並指出，今年的街舞大賽有U15的小朋友， U18的年輕人，還有社區媽媽以及長輩，換句話說， 總統盃是全民運動的主場，要比賽就來總統盃比。
總統並提到，由於今年是第一屆，舉辦難免比較辛苦，他希望大家給予運動部長李洋一個熱烈掌聲，也給文化總會、評審老師一個掌聲。
接著，主持人請總統留步，並邀貴賓上台，用最簡單的街舞手勢，一起來感受舞動。他說，不會跳，舞的也可以現學，「我們希望能夠藉由這件事情告訴大家，其實123街舞很簡單，沒有你們想像中的這麼困難；只要你愛動，只要你願意動的話，我相信啊，你的人生會越來越健康。，跟著我們就一起成長進步好嗎？」
於是，總統跟現場的來賓，在Locking樂音之下，「左、右、上、前」比劃了4手勢，現場一片歡樂。
賴總統出席總統盃街舞大賽頒獎典禮（3） (圖)
「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」全國決賽16日在凱道舉行，總統賴清德（中揮手者）晚間再度現身出席頒獎典禮，並向在場民眾揮手致意。中央社 ・ 20 小時前
總統盃全民運動街舞大賽 賴總統出席 (圖)
總統賴清德（圖）16日到凱達格蘭大道出席「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽開場記者會、進場與大家熱情打招呼。中央社 ・ 1 天前
總統盃街舞大賽登場！賴清德、李洋凱道跳locking
賴清德總統今（16）日上午出席「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽開場記者會時表示，將決賽地點特別訂在總統府前的凱達格蘭大道，象徵將過去追求民主的政治場域獻給全國人民、舉辦運動賽事，賴也向舞蹈老師學習locking動作，與舞者一同跳舞，氣氛歡樂。太報 ・ 1 天前
賴清德.李洋「小試身手」跳Locking！ 凱道變舞台「有意義」
台北市 / 綜合報導 街舞大賽總統盃，16日凱道盛大登場。總統賴清德週末與運動部長李洋，一早都現身挺街舞，甚至還現場隨著音樂，一起學Locking，跳得相當有架勢。而賴清德致詞時，還特別強調，這次決賽在凱道舉辦，就是把過去這個追求民主的政治場域，獻給全國人民，來舉辦運動賽事。選手則稱讚，舞台搬到府前是「很酷的事」。 街舞老師說：「567，go。」拍點一到左手右手伸出來，總統賴清德與運動部長李洋，跟著街舞老師跳LOCKING。熟能生巧兩人跳到第三次，基本上已經有模有樣，2025總統盃街舞決賽開幕，李洋還以幽默方式告訴大家政府有多重視街舞文化，運動部長李洋說：「總統盃我們一再的告訴大家，我們政府我們多麼重視，我們街舞的文化，但總統這個運動是不是重視的太快了，感覺其他運動會吃醋，羽球就有點吃醋了。」但除了總統盃街舞，之前的總統盃3對3籃球，同樣都選在凱道舉辦背後有特別意義，總統賴清德說：「決賽的地點特別在總統前的廣場，就是把這一個過去追求民主的政治場域，來獻給全國人民，來舉辦運動賽事。」台灣霹靂舞者陳柏均說：「那個時候從在中正紀念堂上面練習，的那些回憶，被趕來趕去啊，很難有地方可以練舞啊，結果我們今天跳到總統府，凱達格蘭道前面覺得很，很光榮。」總統賴清德VS.運動部長李洋說：「DJ Drop the beat。」隨著音樂聲響舉辦熱血賽事，凱道上如今也注入更多青春活力。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前
街舞大賽 總統：府前廣場獻給全國人民辦運動賽事
（中央社記者葉素萍台北16日電）2025總統盃全民運動賽事「街舞大賽」決賽今天早上在總統府前廣場登場，總統賴清德說，街舞是一種自由的語言，只要給予一個空間、一段旋律，舞者就有辦法創作出一個屬於自己的宇宙；決賽地點選在府前廣場，是把過去追求民主的政治場域，獻給全國人民舉辦運動賽事。中央社 ・ 1 天前
街舞文化驚艷凱道 賴總統出席總統盃街舞大賽
由運動部主辦的「2025 總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽昨天（16日）在臺北凱達格蘭大道登場，吸引全臺上千名舞者共襄盛舉，締造臺灣街舞比賽組別與規模的新紀錄。這不僅是街舞首次站上總統府前舞臺，也是國立教育廣播電台 ・ 7 小時前
