直擊/街舞大賽凱道登場 賴清德凱道尬locking超逗趣

總統賴清德今（16）日出席在凱道舉行的「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽開場記者會，賴總統並在主持人的帶領之下，大跳Locking，帶動氣氛。

賴清德跳街舞。（圖／中天新聞）

賴總統致詞表示， 街舞是一種自由的語言。 只要給予一個空間，一段旋律，舞者就有辦法創作出一個屬於自己的宇宙。 所以我們要推廣街舞，一方面也要鼓勵創作。 所以我們舉辦總統盃街舞大賽，而且決賽的地點特別在總統府前的廣場，就是把這一個過去追求民主的政治場域，獻給全國人民來舉辦運動賽事。

總統並指出，今年的街舞大賽有U15的小朋友， U18的年輕人，還有社區媽媽以及長輩，換句話說， 總統盃是全民運動的主場，要比賽就來總統盃比。

總統並提到，由於今年是第一屆，舉辦難免比較辛苦，他希望大家給予運動部長李洋一個熱烈掌聲，也給文化總會、評審老師一個掌聲。

接著，主持人請總統留步，並邀貴賓上台，用最簡單的街舞手勢，一起來感受舞動。他說，不會跳，舞的也可以現學，「我們希望能夠藉由這件事情告訴大家，其實123街舞很簡單，沒有你們想像中的這麼困難；只要你愛動，只要你願意動的話，我相信啊，你的人生會越來越健康。，跟著我們就一起成長進步好嗎？」

於是，總統跟現場的來賓，在Locking樂音之下，「左、右、上、前」比劃了4手勢，現場一片歡樂。

