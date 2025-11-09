（直擊）討厭顏正國沒入夢！結拜大哥鋼鐵爸承諾：照顧你的妻小到我死
〔記者廖俐惠／台北報導〕顏正國人生殺青宴今天(8日)圓滿落幕，一手操辦後事的「結拜大哥」鋼鐵爸受訪，表示在靈堂允諾會照顧顏正國的妻小到大，並表示：「阿國來生再見，一定要當兄弟，我還是你的哥。」
鋼鐵爸透露，今天的告別式全由顏正國的朋友操刀，集合很多人的力量跟時間，策劃了這次殺青宴。他透露討厭顏正國的地方，就是一直都夢不到他，「我一直夢不到他，我很想夢到他。」
鋼鐵爸的母親下禮拜辦告別式，他感嘆：「人生真的很短，要珍惜當下，下秒會發生什麼，我們真的不知道。」他也承諾，會好好照顧顏正國的老婆以及年幼的兒女，「除非我走了，一定會照顧老婆跟小孩。」
他在廳內致詞時，鋼鐵爸悲痛表示：「他走的那天，我想為什麼他就在我眼前走了，我也想了整整一個月…沒辦法面對阿國走的事實，下禮拜是媽媽的告別式，我內心痛苦不捨，為什麼老天爺會安排我先辦阿國的告別式，一個禮拜後又要辦我媽媽的告別式。」
「我告訴我自己要堅強不能倒，我必須照顧好幾個家庭，我真的很累很累，我不能累，有時候累，擦一擦就過去了。」鋼鐵爸感謝來自各界的悼念，「再次謝謝你們，謝謝你們來送他。」
（直擊）顏正國人生殺青宴！百名白衣人穿「情義重天」現身告別式
（直擊）顏正國人生殺青宴！黃尚禾淚崩「沒辦法江湖再見」 李千娜台下哭爆
「立冬暖日」2026迎吉！12生肖「補運、調頻」眉角總整理
春風「讓我照顧你」超霸氣 郭書瑤爆乳說明真實關係
Lulu下廚大出包ㄎㄧㄤ到爆全被公開 陳漢典甜喊完美老婆 被噓慘XD
宋芸樺是惠利小粉絲！狂練韓文還夢到她 詹子萱「同台女神」害羞到不敢聊天
王子不倫戀風波燒到弟弟邱宇辰？ 廈門演唱會喊卡退票...本人難過發文：對不起
