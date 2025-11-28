直擊/許瑋甯、邱澤世紀婚禮登場 試婚紗像拍偶像劇：兩個都笑場

藝人許瑋甯和邱澤因在2021年因合作電影《當男人戀愛時》假戲真做，今年更迎來寶貝兒子誕生。兩人在結婚近4年後，28日在台北文華東方酒店補辦婚禮，席開至少40桌，邀來430多名賓客，現場眾星雲集。稍早，許瑋甯披上絕美婚紗和老公邱澤受訪，兩人分享，當初在試婚紗時，一拉開簾子彼此對視後都忍不住笑場，「很像以前演過偶像劇的某個橋段。」

藝人許瑋甯和邱澤28日在台北文華東方酒店盛大舉辦婚禮。（圖／記者 伍映澄 攝）

等了四年終於舉辦世紀婚禮，邱澤開心表示，過去因為很長一段期間彼此都有工作，時間會錯開，直到半年前兩人才開始空下來好好規劃婚禮，「今天真的讓他實現了，覺得很夢幻。」

廣告 廣告

被問到兩人誰比較緊張？許瑋甯笑說：「我們還OK，我覺得伴郎伴娘團他們比較緊張，因為有一些彩排，但是還是很開心，因為我們雙方的長輩都很期待。」至於寶寶會不會當花童？她則說：「看他心情，他現在是最大的。」言語間流露出滿滿母愛。

許瑋甯和邱澤甜蜜分享籌備婚禮心情。（圖／記者 伍映澄 攝）

有趣的是，許瑋甯和邱澤過往因為參與不少戲劇演出，已經演過許多婚禮戲，如今真正迎來自己的婚禮，邱澤分享，他們第一次去試婚紗的時候，看到老婆穿上禮服拉開簾幕那一瞬間，「我們兩個都笑場了，很像以前演過的偶像劇的某一個橋段。」許瑋甯甜說：「這也是我們兩個的默契。」

許瑋甯也透露，婚禮上會有互換誓詞的橋段，「我覺得誓詞很需要，你在想的時候，同時會不斷回憶你們這一路走來的幸福點滴，它是不斷的幫助你想起這件事情，想著就會覺得很幸福很開心。」她也甜對一旁的邱澤告白：「很謝謝有他啦，我覺得這段時間來，他是我蠻大的陪伴跟支柱。」

許瑋甯和邱澤笑稱試婚紗像在拍偶像劇。 （圖／夏朵創意行銷 提供）

今天婚宴上共邀來430多名賓客，不過仍有好友無法前來，許瑋甯透露，周興哲因工作無法現身，「他其實很努力了，他老婆有來，但沒有關係，他已經說他事後要賠罪了，那個罪是喝酒『醉』的醉。」

延伸閱讀

結婚4年！許瑋甯、邱澤首公開絕美婚紗照 月底盛大補辦婚禮

白潤音揪同學看《女孩》低調挺姊姊 奔後台擁抱白小櫻

舒淇自揭童年「躲衣櫃恐懼」 邱澤詮釋家暴父幽默喊：別討厭我！