直擊／許瑋甯、邱澤婚禮小物曝光！一人領「超澎派兩大箱」 藏暖心巧思

記者趙浩雲／台北報導

許瑋甯、邱澤28日在台北文華東方補辦世紀婚宴，現場星光雲集，賓客陣容豪華，而兩人為了招待親友也相當用心，準備了「兩大箱」婚禮伴手禮，內容澎湃程度讓受邀賓客直呼「超有誠意」。

這次婚禮小物主打「質感與實用兼具」，禮盒採用沈穩綠色包裝，上頭印有兩人以線條勾勒的專屬肖像，連吊牌也都是客製化設計，相當具紀念性。

許瑋甯與邱澤的婚禮小物超澎派。（圖／翻攝自湯志偉臉書）

第一份禮盒是特製雞尾酒與甜點的綜合禮盒，與知名調酒品牌合作，打造獨家瓶裝雞尾酒，瓶身印上夫妻倆的線條側臉，俐落有型又充滿愛意，還附上了一個小小的Shot杯與掛繩，讓你走到哪都能隨時來上一口。以及甜點品牌的精緻和菓子，外型典雅、口味細緻。

廣告 廣告

許瑋甯與邱澤特別訂製雞尾酒。（圖／記者趙浩雲攝影）

除了食品類，兩人還貼心準備了特製小枕頭，包裝完整、尺寸適中，無論放床頭或辦公室都非常實用。枕頭上同樣附有專屬線條肖像吊牌，細節滿分，品牌與幫助顏損及燒傷者的陽光基金會合作，將餘布製作成愛心小抱枕，義賣所得回饋傷友，購買寢飾家紡品或愛心小抱枕的同時，也讓這份愛持續傳遞，可以見到許瑋甯與邱澤就連婚禮小物的愛心都不落人後。

許瑋甯與邱澤的婚禮小物上還有特製吊牌。（圖／記者趙浩雲攝影）

更多三立新聞網報導

林心如、霍建華也來了！低調出席許瑋甯、邱澤婚禮 2大男神罕見同框

世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍

許瑋甯懷孕期間「邱澤每天誇漂亮可愛」 結婚4年老公寵妻舉動全說了

許瑋甯對邱澤「心動的3個瞬間」曝！他忍不住霸氣告白：要不要做我女友

