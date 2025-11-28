直擊／許瑋甯、邱澤婚禮超豪奢！辦在「台北最高級酒店」霸氣包下整層樓

記者趙浩雲／台北報導

直擊許瑋甯與邱澤婚禮。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

許瑋甯與邱澤結婚4年，還生下一個寶貝兒子，登記結婚後過了4年，今（28）日終於在台北文華東方酒店補辦婚禮。兩人選擇低調籌備，但現場規模依然盛大，飯店甚至公告電梯不開放前往 B2 宴會廳，要求賓客需改搭其他電梯至一樓再轉乘手扶梯，婚禮樓層全面封閉，安管相當嚴密。

大批媒體在酒店外排隊等候。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

婚禮現場受到高度矚目，下午天還沒黑，就有大批媒體在酒店外排隊等候，隊伍從門口一路延伸至迴廊，器材堆滿地面，畫面宛如大型典禮現場。工作人員逐一確認名單、驗證，出入控管極為嚴格。

廣告 廣告

直擊許瑋甯與邱澤婚禮，文華東方酒店戒備森嚴。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

婚紗照也隨典禮曝光，風格多變、彷彿精品大片。許瑋甯與邱澤在蕾絲頭紗下深情對望，黑白照片氛圍濃烈，彷彿老電影中的銀幕情侶；另一組兩人坐在餐桌前，許瑋甯半掩著臉、眼神帶笑，邱澤凝望妻子，畫面浪漫又帶點俏皮。還有一系列溫柔色調的肖像照，許瑋甯換上不同白紗，有的浪漫、有的俐落，有的像時尚畫報大片，每一張都充滿故事感。

直文華東方酒店戒備森嚴，宣布B2整層封閉。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

正式現身時，許瑋甯穿上優雅修身白紗，拖尾長紗鋪滿地面；邱澤則以黑色禮服亮相，身形挺拔。兩人十指緊扣、微笑向媒體揮手，散發新婚夫妻的幸福氛圍。這場婚禮雖然低調籌備，但從現場戒備到婚紗細節都能看出滿滿用心。許瑋甯與邱澤選擇把重要的一天留給最親近的人，也讓外界再次看見這對夫妻專屬的默契與浪漫。

更多三立新聞網報導

「吳慷仁弟弟」宣布寶寶出生！性別曝光「頭好壯壯射手寶」：忍不住淚崩

控名媛界大S竊盜！檢方今判決出爐「不起訴處分」 夏天倫律師回應了

夏天倫怒控「名媛界大S」偷220萬紅包 假扣押畫面流出「搜出大把現金」

黃子佼「玩弄少女又偷拍」為何判這麼輕？律師點關鍵：背後勢力更可怕

