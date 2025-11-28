直擊／證婚人藍心湄包6萬6！爆邱澤、許瑋甯登記「忘帶證件」：兩個阿呆

藍心湄（如圖）是邱澤、許瑋甯的證婚人。董孟航攝

邱澤、許瑋甯今（28日）晚間在文華東方酒店舉辦婚宴，現場賓客眾星雲集，擔任兩人證婚人的藍心湄也爆料他們在登記的荒唐趣事，透露在登記結婚前一晚，邱澤才突然打給她問明天是否有事，當天兩人更是什麼都沒有帶，讓藍心湄一個頭兩個大，忍不住直呼：「這兩個阿呆！」

謝盈萱。董孟航攝

藍心湄當時接到電話還一頭霧水，好奇問：「要去哪裡？要不要穿著正式點？」邱澤、許瑋甯才解釋要去戶政事務所，藍心湄笑說，她在聽到回應後心裡就有底了，還特別先準備好，沒想到到了現場發現，這對新人竟然什麼都沒帶，有帶證件、印章的人反而是她，差點以為當天結不了婚了。

廣告 廣告

還好戶政事務所人員特別通融，要邱澤、許瑋甯簽名蓋章就好，由於兩人都有知名度，他們還表示：「我們都認得你們，你們跑不掉。」藍心湄透露紅包包了6.6萬，大讚兩人就像是前世就認識，是天生一對，兩人的個性非常像。

李沐。董孟航攝



回到原文

更多鏡報報導

直擊／吳姍儒深V甜勾帥老公現身！賈永婕虧「邱澤、許瑋甯名字登101要付錢」

直擊／邱澤、許瑋甯3媒人出席婚宴 《當男人戀愛時》主創見婚紗照「以為還沒殺青」

直擊／陶晶瑩曝邱澤、許瑋甯私下互動！揭老公李李仁缺席婚禮原因