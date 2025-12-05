直擊》趙雨凡領軍CORTIS首度來台 Stray Kids他受傷坐輪椅惹粉絲心疼

JAMES領軍CORTIS登台。（讀者提供）

韓國頒獎典禮AAA（ Asia Artist Awards）明（6日）將在高雄國家體育館（世運主場館）舉辦，今（5日）第二批人馬抵台，下午4點半第二個班機抵達，不僅有朴寶劍、IU、惠利、潤娥、金裕貞等擔任頒獎嘉賓的演員，還集結Stray Kids、MONSTA X、RIIZE、CORTIS、TWS五大男團，吸引超過2000名粉絲圍觀，讓現場尖叫聲此起彼落，氣氛熱到最高點。

其中CORTIS與TWS皆為出道後首度訪台，不少粉絲早早到場守候，只為親眼見到偶像一面。CORTIS為防彈少年團所屬經紀公司BIGHIT MUSIC時隔6年推出的新人男團，8月才正式出道便累積大票死忠粉絲，在台灣長大的JAMES（本名趙雨凡）今走在最前方領軍團體出場，成為全場焦點之一。TWS則是「六缺一」抵台，所屬經紀公司PLEDIS娛樂今早緊急公告，大陸成員韓振因健康因素無法出席明日典禮，讓不少粉絲直呼可惜。

廣告 廣告

TWS「六缺一」抵台。（讀者提供）

RIIZE帥氣登場，親切打招呼。（讀者提供）

MONSTA X是第一組現身的團體，一登場便不斷向全場揮手致意，展現出道10年的從容與親切；緊接著登場的是Stray Kids，成員Lee Know因腳傷由工作人員推著輪椅現身，墊後的隊長方燦還親切與現場拍攝的韓媒攝影大哥寒暄互動，展現十足風度，RIIZE帥氣登場，同樣引發全場尖叫聲。

更多中時新聞網報導

愛女迷《獵魔女團》 楊祐寧露肌較勁

陳芳語新歌3語切換直呼過癮

保健》傷口僅5公分 北榮心手術5天出院