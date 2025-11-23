直擊／跟「岳父」一起HIGH！子瑜喊高雄ONCE太害羞 5.5萬人不忍了

子瑜換上廢土風格的性感服飾登台。（圖／讀者提供）





南韓女團TWICE於11月22、23日在高雄世運舉辦《THIS IS FOR》世巡演唱會，現場ONCE（粉絲名）激動不已，但子瑜還是覺得大家太害羞，娜璉更舉例子瑜爸爸從沒坐下，全場ONCE也都跟著「岳父」站起來HIGH！

南韓女團TWICE於11月22、23日在高雄世運舉辦《THIS IS FOR》世巡演唱會。（圖／讀者提供）

TWICE換上廢土風格的性感服飾登台，一連帶來夯曲〈MARS〉、〈I GOT YOU〉、〈The Feels〉，讓全場5.5萬人完全跟唱，宛如大型KTV。

Mina對於大家這樣全場合唱，毫不吝嗇直呼：「很棒！」詢問子瑜的心得，她則表示很開心，這次也準備了很多舞台，因此希望大家可以一直陪伴她們玩下去。

Mina對於全場合唱給予稱讚。（圖／讀者提供）

接著還說今天的聲音比昨天大很多，但對於有5.5萬名ONCE在現場的聲音，還覺得太小聲，不僅讓全場尖叫，子瑜還說：「高雄的ONCE都很害羞，但請大家不要害羞全都站起來」，而子瑜的爸爸也被志效點名，娜璉也說子瑜爸爸都沒有坐下，可以說完全寵女，捨不得坐下，而現場ONCE也和「岳父」看齊，全部起立、尖叫不停歇。

娜璉也說子瑜爸爸都沒有坐下。（圖／讀者提供）

