直擊／辛龍公開現身！回歸歌壇首唱狀態曝光

辛龍暌違5年日前宣布回歸歌壇，他今（12日）首度公開亮相，驚喜出席會計師事務所尾牙活動，並深情演唱新歌〈春暖花開〉與〈一夫當關〉等，以久違的深情嗓音掀起全場高潮。

〈春暖花開〉與〈一夫當關〉2首新曲，不僅唱出他這些年來心情沉澱，也蘊含著他對於生命與音樂再出發。據了解，辛龍與該事務所主席交情深厚，他將回歸的第一場公開演出獻給好友力挺，透過最真誠的方式回到舞台，象徵啟動人生全新篇章。辛龍演出時提到，盼望新歌可以帶給大家更多溫暖與正能量。

會後受訪，辛龍坦言心情緊張又感動，謝謝好友在這個時刻給了他一個重新與觀眾相遇的機會。他表示未來將持續投入創作與演出，期盼把更多音樂作品帶給支持他的歌迷，並透露接下來還有預計10餘場尾牙演出。

辛龍12日出席尾牙宴公開獻唱。讀者提供



