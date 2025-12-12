直擊》辛龍尾牙拚復出！認仍會夢見劉真 讚愛女3點像媽媽

辛龍12日復出獻唱。（陳曉涵攝）

男星辛龍自愛妻劉真2020年過世後，消失螢光幕前5年。12日終於正式展開復出活動，晚間在台北南港展覽館2館為KPMG安侯建業聯合會計師事務所「Irreplaceable」尾牙晚宴獻唱。再次回歸熟悉的舞台，辛龍表示很興奮、期待，希望能帶給大家溫暖正能量。他一連獻唱〈春暖花開〉、〈一夫當關〉、〈愛情釀的酒〉三首歌，他透露還是會夢見劉真入夢，至於「有沒有走出來」？他笑答，「我不知道要走去哪裡」。

辛龍透露消失在螢光幕前的時間，自己都在專心照顧女兒、做音樂，他表示首場服裝也是女兒挑的，讚賞女兒遺傳劉真好眼光，對衣服特別有品味，長相和個性也與媽媽很像，「DNA是一定有的，她對穿著打扮比較有主見。」被問到是否已經走出喪妻之痛？辛龍說：「很多朋友擔心我的心情，我這五年都一直努力照顧女兒、做音樂，沒有走出來這件事情，反而問我也不知道是要走去哪裡。」

他坦言現在還是會夢見劉真美美的現身在夢中，「但她去了其他星球。」以往每個月的22日是他和愛妻的「雙雙節」，被問到這幾年紀念日如何度過？辛龍則透露有些朋友還是會來聚會、一起吃蛋糕，讓生活多點樂趣。被問到先前不少演藝圈好友曾鬆口他近況，傳聞他為此不悅，他否認表示，「我還是有跟大家聯絡，尊重大家。」辛龍透露今年接到十幾場尾牙，春酒還不知道，目前也有不少電視邀約，將在完成第二隻MV剪輯後，再行安排。

