直擊／辛龍慟失劉真5年再談愛妻！暖曝女兒遺傳她3個地方

辛龍12日首度公開接受媒體訪問。讀者提供

辛龍在痛失愛妻劉真後沉潛近5年，今（12日）首次公開演出，替好友公司的尾牙宴站台獻唱。久未現身的他明顯清瘦許多，受訪時被問到近況，辛龍表示並非刻意節食，而是持續以「慢跑、爬山、重量訓練」維持身體狀態，他說：「一週至少運動4天，身體越來越習慣，也越來越穩定。」

對於外界擔心他還沒從失去愛妻的悲傷中走出來，辛龍表示，5年來自己將重心放在陪伴女兒與音樂創作上，「沒有什麼『走出來』，因為也不知道要走去哪裡」，他分享女兒喜歡畫畫、自然生物，也迷上外星人與恐龍，「這些地方都像媽媽」。

辛龍12日出席尾牙宴公開獻唱。讀者提供

連他今天出席尾牙演出的服裝，也是女兒親自替他挑選。談及劉真，辛龍語氣溫柔說：「我不知道她現在怎麼想，可能在哪個星球吧。」每月22日是兩人的紀念日，他依然會與朋友小聚、吃塊蛋糕，「讓生活多一些樂趣，也紀念她」。

對於今天重返舞台，他形容心情既期待又興奮，「我是歌手，最想帶給大家溫暖和正能量」。透露目前已接10餘場尾牙邀約，春酒活動則仍在安排，此外，他的第二支新歌MV近日也將拍攝。至於電視邀約，他坦言仍有不少綜藝節目持續聯繫，「大家的關心都很感謝」，並表示若未來需要模仿或搞笑，他已準備好了、沒有問題，「只要大家喜歡，歡樂和溫暖都很重要」。

辛龍12日出席尾牙宴公開獻唱。讀者提供



