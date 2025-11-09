（直擊）送別顏正國！高捷率《角頭》40名兄弟致意 楊貴媚不捨「孩子這麼小」
〔記者廖俐惠／台北報導〕顏正國的「殺青宴」告別式今天(8日)上午在板橋殯儀館舉行，他生前演藝圈人緣相當好，現場眾星雲集，高捷更率領電影《角頭》40人團隊致敬，包括喜翔、黃騰浩、白吉勝、草爺以及幕後工作團隊全都到場，高捷受訪時僅簡單表示：「阿彌陀佛，迴向給他，這是對他最好的。」
曾與顏正國合作過《少年吔，安啦！》的李興文，表示：「阿國走了，你看很多人不捨，他是一個很有才華的導演演員 ，希望他一路好走，早生極樂。」他坦言並不知道顏正國的病情，也是看新聞才知悉，被問到祭拜時對顏正國說什麼？李興文回應：「祝他往生極樂、不要執著了，放下一切，看到其實這麼多人對他不捨，感到很難過。」
從小看顏正國長大的楊貴媚則與經紀公司，同時也是《角頭》宣傳單位的齊石傳播一同祭拜，楊貴媚受訪表示，有請顏正國的媽媽保重，「沒想到還這麼小，我請他小朋友要加油，請媽媽保重，我從小看正國長大⋯」
