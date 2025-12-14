直擊／這是羅志祥？全身被砸泡沫超驚人 連媽媽也不放過

小豬全身都是泡沬，不說話根本認不出來是他。尤嬿妮攝

「亞洲舞王」羅志祥（小豬）七度攻蛋，今14日「羅志祥30巡迴演唱會」第2場延續首晚熱度，不僅找來女神安心亞驚喜合作，還上演超嗨的砸派秀！小豬豁出去和觀眾互砸，也跟羅媽、孫德榮（孫總）猜拳砸派，甚至有歌迷帶著裝滿泡沬的臉盆在台下狂砸小豬，玩到最後他全身都是刮鬍泡，根本認不出是亞洲舞王本人，全場1.1萬人樂翻！

對於粉絲最期待的砸派秀，小豬回憶去年高雄跨年場，當時跨年這一場真的是豁出去了，最後造型帽子也不戴了，大方讓粉絲砸個夠，與歌迷互動零距離互砸的橋段真的很難忘，玩到全身都是刮鬍泡，後續光清潔也花了很久的時間，小豬說：「台北返場怎麼能沒有這橋段，一定也要卯起來砸。我也很歡迎大家把所有片段分享到Threads上，上回高雄場演完我霸榜一個月，這次就看台北的你們能不能讓我超越了。」

廣告 廣告

小豬此次重返小巨蛋，為了與歌迷提前迎接跨年歡樂氣氛，今砸派秀特別加碼，成為繼煙火之外的高潮橋段，從最原先設定的2首歌長度增加到6首歌的時間，讓人人有機會被砸、也有機會砸小豬；小豬今和坐在VIP區的媽媽猜拳，羅媽昨雖猜輸但今晚猜贏了，孝順的小豬心甘情願讓媽媽砸派，他還豪邁地將派砸向孫總，樂翻全場粉絲，也成為最難忘的演唱會。

羅志祥14日攻蛋第二晚同樣吸引滿場1.1萬名歌迷進場。李鍾泉攝

羅志祥14日攻蛋第二晚同樣吸引滿場1.1萬名歌迷進場。李鍾泉攝



回到原文

更多鏡報報導

直擊／全場瘋了！羅志祥為「超辣女神」當眾獻上第一次

「南拳媽媽」爭權官司延燒！彈頭心寒吐內幕：小南拳1年7000萬唱酬恐遭波及

快訊／「民歌教父」楊弦驚傳過世 殷正洋稍早證實噩耗