直擊／這次沒放鳥！台大電機學長發400份雞排 他11點卡位爽喊「這句話」

記者柯美儀／台北報導

台大學生冒雨排隊領雞排。（圖／記者柯美儀攝影）

自稱台大大氣系的網友日前發文預測台北市至少放2天颱風假，結果大翻車，原本承諾16日在台大傅鐘前發放雞排卻臨時放鳥。正當外界嘲笑聲不斷之際，昨日晚間Threads上突然冒出一名自稱台大電機系的學長，宣布自掏腰包接力發雞排。

台大電機系學長於約定時間下午3點現身發送雞排。（圖／記者柯美儀攝影）

該名學長表示「看不下去了，身為台大校友，必須捍衛我們母校的尊嚴」，今（17）日下午3點將發出400份雞排，《三立新聞網》記者現場直擊，今日下午還沒3點，就有大批台大學生出現在傅鐘前等候雞排，不過，校警表示，由於台大學長沒有事先向校方申請許可辦活動，因此被驅離至校門口發放雞排。

首位領到雞排的學生透露上午11點就來到場等候。（圖／記者柯美儀攝影）

發放雞排時間一到，該名學長如期現身台大，抬著一箱箱雞排到場發出400份。首位領到雞排的學生透露，自己在上午11點就到場等候，受訪時開心直呼「謝謝學長！」

台大電機系學長於約定時間下午3點現身發送雞排。（圖／記者柯美儀攝影）

