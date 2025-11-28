直擊／邱澤、許瑋甯世紀婚禮菜色曝光！ 曝洞房花燭夜會跟「他」一起過

邱澤、許瑋甯婚禮菜色曝光，以西式口味為主。董孟航攝

邱澤、許瑋甯28日舉行婚禮，不僅請來樂隊伴奏，賓客多達400多人，名單堪稱三金等級，而婚禮的菜單也曝光，主菜菲力牛排、馬頭魚二選一，前菜還有波士頓龍蝦，兩人也透露了試穿婚紗的趣事，坦言洞房花燭夜還是會跟4個月大的兒子Ian一起過！

邱澤、許瑋甯的婚宴採西式類型，桌形不走傳統圓桌形式，菜色也採西餐口味，除了前菜有波士頓龍蝦沙拉、湯品則是松露白花菜濃湯。甜品則分前後，前甜品有檸檬羅勒雪酪、後甜品則是覆盆莓堤拉米蘇，走精緻路線。酒類從香檳、紅、白酒到威士忌也一應俱全。

邱澤、許瑋甯婚禮菜色以西式為主，走精緻路線。讀者提供

兩人也透露第一次試婚紗時，當許瑋甯掀開換衣簾，兩人都笑場了，邱澤笑說：「很像以前演過的偶像劇某一個橋段，感覺接下來會有鏡頭對著。」邱澤表示，能夠做的都已經盡力安排，接下來就是享受那個過程。

邱澤、許瑋甯婚禮播放兩人甜蜜婚紗照。讀者提供

邱澤、許瑋甯28日舉辦婚宴。夏朵創意行銷提供



