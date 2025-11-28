直擊／邱澤、許瑋甯伴郎、伴娘團人選曝光 曝兒子Ian穿「小啾啾」超像爸爸

邱澤、許瑋甯兩人婚戒是自己設計，上面藏有兩人的名字別具意義。董孟航攝

邱澤與許瑋甯的世紀婚禮於28日晚間在台北文華東方酒店盛大舉行，現場嘉賓堪稱三金等級，許瑋甯也甜蜜透露兒子Ian也在現場，「他今天穿得很爸爸很像，一樣有『小啾啾』。」兩人透露還沒想到蜜月地點日期，但一定會帶著寶寶一起，被笑說直接從蜜月升級成家族旅行！

許瑋甯直言婚禮重點是希望照顧來的朋友們，「我把重心放在主桌敬酒上面，就是好的謝謝他們這樣子。」邱澤笑說：「是伴郎、伴娘比較緊張，我們還好。」

許瑋甯、邱澤下午先在婚宴場地文華東方外拍攝婚紗照。夏朵創意行銷提供

邱澤透露伴郎都是自己從小到大的好朋友，並非圈內人。許瑋甯的伴娘則由她的三個妹妹，以及一位從小到大的朋友組成，也都不是藝人。

許瑋甯婚紗品牌是Nicole & Felicia。夏朵創意行銷提供

邱澤擔心自己會在婚禮上喝醉，笑說早就交代好伴郎「擋酒團」。愛子Ian在現場也成為焦點，邱澤笑說：「兒子沒有哭，但需要安撫。」婚戒則是由兩人一起設計，藏有兩人的英文名字「Roy 」＆「 Tiffany」。



