直擊／邱澤、許瑋甯絕美婚禮曝光 揭相處甜蜜細節告白「身邊有你一切都好」

邱澤、許瑋甯婚禮，兩人放閃甜蜜告白。董孟航攝

邱澤、許瑋甯的世紀婚禮今（28日）晚上在文華東方酒店舉辦，婚禮採西式儀式舉辦，連桌型都採方桌、而非傳統圓桌形式，現場都以白色玫瑰花布置，浪漫典雅。婚禮共計邀請400多人，兩人也會在婚禮上交換誓詞。

邱澤表示兩人從早上一睜開眼睛就忙著婚禮種種事情跟彩排，連中飯都沒吃，忍不住在空檔跟許瑋甯說：「當我不知道該怎麼辦的時候，我知道身邊有妳，就會覺得一切都好很多。」

邱澤、許瑋甯秀絕美婚紗、現場也以白玫瑰布置。董孟航攝

被老公放閃話甜到爆的許瑋甯也甜笑說：「我覺得誓詞是一個很好、很需要的事情，因為會在不斷地回憶從這一路走來的幸福點滴，就是不斷的幫助想起這件事情。有時候我們往往一忙就會忽略了，可是這會幫你提醒，然後想著想著，就會覺得很幸福很開心。」

廣告 廣告

兩人登記結婚後4年，終於要舉行婚禮，邱澤表示：「因為前面很長一段時間彼此都有工作，時間一直錯開。那半年前我們開始把時間空出來，開始規劃這件事情，今天真的讓他實現了，我覺得很夢幻。」



回到原文

更多鏡報報導

詹惟中連環爆！ 網友怒控論命「不準、只推銷」 批高市早苗釀禍 日本4間民宿恐遭抵制

楊祐寧圓刺青夢！公車零偽裝沒人認出 曝遺憾：復刻父親味道給兒子

陳柏霖年底婚事恐卡關！傳財務亮紅燈 閃兵50萬交保金靠友人周轉