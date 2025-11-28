直擊／邱澤、許瑋甯3媒人出席婚宴 《當男人戀愛時》主創見婚紗照「以為還沒殺青」

當男人戀愛時》監製程偉豪、導演殷振豪、監製金百倫出席邱澤、許瑋甯婚禮。董孟航攝

邱澤、許瑋甯28日舉辦婚禮，促成兩人結緣的電影《當男人戀愛時》導演殷振豪、監製程偉豪、金百倫也應邀出席。兩人笑說看到兩人，彷彿電影還沒殺青，好像還在繼續拍，而且看到兩人婚紗還嚇一跳，「什麼時候有拍這種劇照？沒看過。」笑說：「剛剛我們在旁邊三個人還互相打氣，好像這些年總算做對點什麼，好像有點貢獻。」

被問到拍攝時有沒有察覺到兩人不一樣？導演殷振豪表示，「真的當下都非常的專心在演戲，然後我也非常的痛苦在導戲，基本上我也分不太出來，但我猜他們應該是真的很認真在那個當下啦。」

廣告 廣告

邱澤、許瑋甯婚紗充滿浪漫氣氛。夏朵創意行銷提供

三人也稱讚邱澤跟許瑋甯是非是非常好的演員，私底下也是非常善良、非常好的人，「他們的結合對我們來說是非常感動，看到他們後來有情人終成眷屬的時候，那一刻我們三個人都真是非常的感動，看到他們私下也非常的甜蜜，我們很替他們感到開心。」



回到原文

更多鏡報報導

直擊／邱澤、許瑋甯世紀婚禮菜色曝光！ 曝洞房花燭夜會跟「他」一起過

直擊／緋聞對象現身邱澤婚禮！陳美鳳認「他有長輩緣」 拒絕幫忙帶孩子

直擊／邱澤、許瑋甯伴郎、伴娘團人選曝光 曝兒子Ian穿「小啾啾」超像爸爸