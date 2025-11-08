直擊！鄭麗文辯不知有共諜吳石 統派活動現場奉為「烈士」
〔記者方瑋立／台北報導〕國民黨新任主席鄭麗文今(8)日出席由「台灣地區政治受難人互助會」及勞動黨等團體舉辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思慰靈大會」(下稱秋祭)，她受訪重申主辦單位曾與他再三保證沒有共諜吳石。不過，活動現場佈景仍將吳石列為「犧牲烈士」供包括鄭麗文在內的人士祭祀追思，連活動手冊都以中共宣傳劇「沉默的榮耀」為題，撰寫專文緬懷吳石。
鄭麗文今天稍早在社群發文，聲稱並不將吳石歸為白色恐怖「政治犯」範疇，她今天出席這場以「銘記歷史，緬懷先烈，兩岸同心，振興中華」為主題的秋祭活動致詞後接受媒體聯訪，再次重申主辦單位向她再三重申沒有吳石、吳石不是主角。
不過，據現場祭祀追思佈景，鄭麗文所領銜祭祀的方向，兩排受難者的遺像中，仍將吳石列為「犧牲烈士」。
另外，現場活動手冊中，主辦單位甚至以中共宣傳劇「沉默的榮耀」同樣的題名，刊登長文緬懷吳石，不僅尊稱吳石為將軍，聲稱他非傳統敘事的「背叛者」，也不是僅供悼念的「犧牲者」，而是與「世代為謀中華振興的志士仁人」一脈相承。
鄭麗文受訪時也為主辦單位辯稱，此活動舉辦多年以來從未提及吳石，不以吳石為追思對象。
然而據了解，中共今年10月才在「央視」播出「沉默的榮耀」，近日一度引起台灣社會議論，傳出有所謂受中國網友託付，來萬華馬場町紀念吳石的人士出現。若此活動過去多年未提及吳石，今卻如此快速出現、被放大強調，也不禁令人質疑，這是上行下效、還是「一脈相承」？
國民黨主席鄭麗文上任一週，今出席由「台灣地區政治受難人互助會」等統派團體舉辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思慰靈大會」（秋祭）引發爭議，她受訪聲稱：「秋祭活動已經超過30年了，從來沒有以吳石先生作為一個祭悼的對象」，但現場佈景卻將共諜吳石列為「犧牲烈士」，更以專文緬懷吳石。前立委蔡正元表示，身爲國民黨自由時報 ・ 11 小時前
即時中心／顏一軒、李美妍報導台中市爆發非洲豬瘟後，市場買氣大幅下滑，豬肉攤商首當其衝。民進黨台中市議員陳俞融今（8）日指出，台中市長盧秀燕上午前往建國市場訪視攤商，但僅止於安撫與喊話，無法解決攤商面臨的實質虧損。她表示，中市府每年在短暫活動上花費龐大經費，與其辦一次性宣傳，不如立即將相關預算全數挪用，補助因疫情受衝擊的豬肉批發商與攤商。民視 ・ 11 小時前
即時中心／黃于庭報導國民黨主席鄭麗文「親中」路線備受質疑，除了多次高舉「我是中國人」大旗，今（8）日還出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，然而該場大會追思對象之一，竟是中共安插於國民政府內部最高階共諜將官吳石，隨即引發喧然大波。對此，前藍委蔡正元就砲轟，國民黨以後改名為「投降黨」可能更名符其實。民視 ・ 11 小時前
屏東潮州一名男子帶著女童，深夜突然怒氣衝天砸鄰居鐵門，女童當場嚇傻！住戶被嚇到不敢回家，就怕女童安全有疑慮。警方表示尚未接獲報案，但已主動了解情形並通報社政單位介入。住戶推測事件可能與停車問題有關，因雙方都有車輛進出，門口若有車停放會造成不便。男子在女童面前情緒失控的暴力行為，恐怕會在其心中留下難以抹滅的陰影！TVBS新聞網 ・ 14 小時前
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文今（8）受邀，參加台北市馬場町舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，不過綠營質疑，主要追思對象包括1950年所破獲中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石，...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
鳳凰颱風已升級為中颱，台電屏東區處盤點搶修人力及設備機具，預計十日加派人力進駐恆春、小琉球等地區，全力戒備嚴陣以待。中央氣象署預計鳳凰颱風十一日到南海且有北轉趨勢，十二、十三日最接近台灣、影響最大，預計從台灣西南部登陸，可能在十日發布海上警報，提醒中南部沿海與東部地區居民應提早因應。台電屏東區處長仇忠銘表示，已召開颱風前整備會議，盤點搶修人員一百四十二名，昇空車四十一台、吊臂車二十七台及大小型工程車五十三台等人員設備機具，預計十日加派人力進駐恆春、小琉球等地區。台電屏東區營業處呼籲再生能源設置者加強巡查及加固發電設備，沿海養殖漁業則檢查備用水閘門、發電機等功能，避免災損，並提醒商家之廣告招牌加裝漏電斷路器，以免遇雨潮濕漏電，危及民眾安全。同時颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
南部中心／劉安晉、呂彥頡 高雄報導7日凌晨12點多，一名施工人員在高雄鳳山青年路上進行人孔蓋檢修工程時，一名駕駛因為天色昏暗沒有注意，直接將人給撞飛，所幸被撞的男子送醫後沒有生命危險，事發當時的畫面曝光，相當驚悚。施工人員蹲在路中檢修人孔蓋，才剛起身就遭轎車直接撞飛。（圖／翻攝照片）施工人員走到路中央，在人孔蓋前蹲下來查看筆電顯示的數據，不過才過了12秒鐘，一輛白色轎車急駛而來，直接將人撞飛。救護人員：「你是你有飛起來嗎，撞到擋風玻璃就對了。」救護人員抵達現場後，立刻檢視已經躺在地上的男子，儘管他還有意識，但左腳已經明顯骨折，經過緊急包紮固定後，將人抬上救護車，送醫治療。這起車禍發生在高雄鳳山青年路上，當時被撞的施工人員正在進行人孔蓋檢修工程，一名駕駛根本沒注意，就直接將人撞飛大約十公尺遠。警示燈號桿放在人孔蓋前僅4公尺，駕駛發現來不及直接撞上，施工人員撞飛10公尺。（圖／民視新聞）肇事駕駛vs.記者：「我撞到的啦，不過那個警示燈怎麼放在那裡而已，他人就在那裡我就是沒注意到燈，撞到我也不知道麼撞到的。」肇事車輛的前擋風玻璃碎裂，施工人員的工具、電腦等也散落一地，甚至還有三角錐卡在車底，肇事駕駛說，當時根本沒看到前方有人。看看警示號誌桿，就設立在人孔蓋前四公尺，儘管有閃燈，但凌晨天色暗，只要車速過快，真的會來不及反應。高市警鳳山分局交通分隊長呂光原：「汽車駕駛人林男酒測值為零，初步肇事原因研判疑為林男，駕駛未注意車前狀況。」夜間施工卻無端遭撞飛，所幸男子送醫後沒有生命危險，相關單位強調，未來工程進行時，會特別拉長警示距離，同時也拜託駕駛人，一定要注意車前狀況，才能避免類似狀況發生。原文出處：事發畫面曝！人孔蓋檢修工人遭撞飛 駕駛：警示號誌距施工點僅幾公尺 更多民視新聞報導抓錯人了！台北女子穿著太像查緝對象 被警方要求下車盤查太子集團每年都辦淫趴！海量台女網紅「淪性招待工具」台中男欲領20萬現金稱要買黃金 員警、行員聯手阻詐被嫌「管太多」民視影音 ・ 14 小時前
國民黨新任黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖秋祭追思，但這個活動被質疑，追思的是要求和平與民族統一而犧牲的青年，甚至還有被中共稱為「密使一號」的共諜將官吳石。鄭麗文下午抵達時向出席者致意，受到熱烈歡迎，還有人高喊，「鄭麗文主席加油，我們都是中國人！」三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
張景森表示，這樣的表態和說辭，以一句不客氣的評語來說：「像是繼連戰之後，向北京大跳政治大腿舞。」真正的和平必須建立在清楚的價值邊界上，大家已經看到，其實鄭麗文的價值跟多數人不太一樣。放言 Fount Media ・ 10 小時前
記者毛莉／屏東報導 政府啟動普發一萬元現金、引起詐團蠢動！立委鍾佳濱八日結合廟宇、軍…中華日報 ・ 11 小時前
國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，但追思對象包含中共地下黨員及情報人員，被民進黨炮轟「敵我不分」。新北市長侯友宜今被問到對此看法，他簡短表示，任何需要面對的事情，一定要遵守法規，符合社會的期待，這是大家的共識。中時新聞網 ・ 15 小時前
衛生福利部及中華民國中藥商業同業公會全國聯合會主辦2025中藥本草文化節（嘉義場），今(8)日在國立故宮博物院南部院區盛大登場，活動以「御藥‧本草‧漢方人生」為主題，展現中藥文化底蘊與多元風貌，縣長翁章梁也出席開幕儀式，與民眾同歡。立法委員陳冠廷、國立故宮博物院長蕭宗煌、衛福部中醫藥司科長謝采蓓、故宮南院處長彭子程、中藥全聯會理事長謝慶堂、台灣省中藥公會聯合會理事長郭昆茂及嘉義縣中藥公會理事長許開興等貴賓出席，穿上「本草職人」服裝為2日活動揭開序幕，也象徵中藥文化歷久彌新，將持續守護全民健康。文化節內容多元豐富，融合傳統與創新元素，包括「藥膳品嚐與藥食同源展區」提供藥膳料理試吃，推廣養生觀念；「中藥手作教室」開放民眾製作漢方敲打棒、扇舞染藥香、蜜糖小丸子與藥膳茶包；現場設有「穿漢服打卡送好禮」、「闖關遊戲」及「藏書任務：古籍大追查」等互動活動，吸引許多民眾前來參與。「用藥安全宣導區」、「中藥十八銅人體驗區」、「清代藥櫃展示」也同步登場，讓民眾在遊戲與體驗中了解中藥產業歷史，以及中藥文化如何走進生活。翁章梁說，文化節以「從生活出發」為核心理念，在現場設置許多攤位，讓中藥不只是藥房裡的知識台灣好新聞 ・ 9 小時前
記者郭曉蓓／臺北報導 總統賴清德今（8）日透過社群平台表示，衷心感謝「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請副總統蕭美琴發表演說，作為國際社會值得信賴的合作夥青年日報 ・ 1 天前
[NOWnews今日新聞]民進黨籍的台北市第六選區（大安、文山）議員擬參選人高揚凱，近日與國民黨立委徐巧芯爆發口水戰，徐巧芯質疑高揚凱「由藍轉綠」是「背骨仔」，高揚凱則反問，「我這樣跳黨叫做『背骨仔』...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
非洲豬瘟導致全國禁宰豬隻15天，7日溫體豬肉重新上市，知名的「台中肉員」今天恢復正常營業，顧客立即回流，店內坐滿客人，知名的爌肉飯業者有大智路「爌肉蕭」及忠孝路「陳明統爌肉飯」則持續停業，待下週一（10日）才會正式復業。台中肉員周老闆說，溫體豬肉禁令時，要兼顧店內員工生計，加上民眾吃肉員習慣，以及觀自由時報 ・ 10 小時前
國民黨主席鄭麗文今天（11/8）下午出席「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，傳出共諜吳石是紀念對象之一，鄭麗文一再提到該活動並無紀念吳石，主辦單位也說活動不針對吳石等特定犧牲者祭悼，不過查看這場活動的採訪通知，卻寫著「吳石、朱楓等烈士的犧牲，卻是台灣五○年代白色恐怖的開始，倖存的政治受難者」還說他們「出獄後仍堅守紅色信仰」。太報 ・ 10 小時前
立委高金素梅、謝龍介、蘇清泉等人提案修改公職人員選罷法第26條，卻在7日的立法院會上突然撤案。民進黨立委伍麗華指出，法案修正內容竟是「反排黑條款」，而根據該修正案內容，原法規中明訂犯內亂、外患、組織犯罪、貪汙等罪者經有期徒刑判決確定後不得登記為候選人，法案卻將緩刑期間內未曾再受有期徒刑以上之宣告，並於緩刑期滿十年以內未故意再犯有期徒刑以上之罪者排除在限制外。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文今（8）日出席1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，追思對象包括共諜吳石，引起外界關注。對此，財經網美胡采蘋批評，「吳石都被槍斃，還不是政治犯，鄭麗文果然國民...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前