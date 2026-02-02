直擊／酷龍合體了！姜元來冒雨坐輪椅陪具俊曄 大S舊愛周渝民悄現身

姜元來坐輪椅現身。吳昕蓓攝

大S（徐熙媛）去年在日本病逝，今（2日）適逢大S忌日，下午2點將在金寶山墓園舉辦雕像揭幕儀式，儘管風雨不斷，親友們仍在2點前陸續抵達現場，就連具俊曄「酷龍」隊友姜元來都坐著輪椅現身，令人動容。

目前抵達現場的包括王偉忠、陶晶瑩、賈永婕、羅志祥、楊丞琳、彭小刀、許茹芸、邱瓈寬、言承旭、王柏傑、謝欣穎、前男友周渝民等人，所有人都一身黑撐著傘，場面格外哀傷，卻也顯見大S生前的好人緣，S媽更是親自向媒體打招呼，雙手合十感謝外界關心，「都很好，謝謝關心。」

