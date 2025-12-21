直擊！醫師父女熱血救人！顏瑞昇還原現場：救人是我們天職

台北市長蔣萬安今（21）日下午2點前往台大醫院，向當下協助救治傷者的顏瑞昇醫師父女檔表達感謝之意。顏瑞昇在受訪時提到，當時他和女兒正要準備用餐，發現對街有大量救護車，研判現場需要協助，於是便和女兒前往並提供協助，主動參與救援，並強調救人是醫師的天職。他也希望社會大眾能夠安心，盡快從事件陰霾中走出來。

顏瑞昇表示，這是一起不幸事件，但自己身為醫師，救人仍是醫師的天職，尤其自己是一名急診科醫師，他也相信任何醫師都會站出來盡力處理，所以當下就趕快到對街幫忙傷者，現在他也真心期盼逝者可以安息，傷者早日康復出院，也希望社會大眾要對社會有信心。

顏瑞昇透露，當天正好是跟女兒約在百貨公司對面的一間餐廳吃飯，當時走到那邊差不多是6點55分左右，結果就看到許多救護車在那邊，當下和女兒討論一下後，便決定提供適當協助與幫忙。自己身為急診的專科醫師，他也對這次緊急救護系統的評分非常高。

顏瑞昇也提到，女兒顏均蓉也是一位醫師，雖然是主責內科也比較年輕，經歷相對較少，但也因為從小耳濡目染，所以對於緊急狀況仍有相當的處理能力。

現場媒體問到，「不少民眾和傷者都非常感謝你，並稱呼你是英雄」，顏瑞昇隨即謙虛地說，「千萬別這麼講，自己的身分除了是一個市民，也是一位急診科醫師，我相信換作是任何一位急診醫師，他們也都會跟我做同樣的事情，這真的沒什麼」。

顏瑞昇也坦言，市長會找他是有點意外，當下處理完以後，就回歸到正常生活，但他也希望所有民眾，能盡快走過這段傷痛，回到正常生活。

