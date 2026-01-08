（直擊）金唱片場外佈置搶先看！大巨蛋柱子貼滿18組卡司

〔記者廖俐惠／台北報導〕第40屆韓國金唱片頒獎典禮(The 40th Golden Disc Awards)將在明天(10日)登場，台北大巨蛋的柱子上已經貼滿出席的18組超強卡司的海報，外頭也有旗子飛揚，甚至有粉絲早就等在場外聽「彩排漏音」，可見粉絲有多期待。

粉絲搶拍邊佑錫的照片。(記者廖俐惠攝)

近來最受歡迎的新人男團CORTIS的柱子在樓梯下去左轉。(記者廖俐惠攝)

記者昨天現身大巨蛋直擊「藝人專屬打卡柱」，現場的柱子貼滿了藝人的照片，每根柱子都至少貼有2組藝人，當然也沒有少了身為地主的頒獎嘉賓蔡依林、許光漢。先前在網路上議論紛紛的「安孝燮、邊佑錫」共用柱子一事，實際走訪現場確認，應是宋仲基、安孝燮以及邊佑錫共用同一根柱子，兩位後輩則是一人一半。現場正與邊佑錫照片合照的粉絲認為，此事無傷大雅，因此事而不參加典禮有些太過火。

宋仲基的打卡柱。(記者廖俐惠攝)

CORTIS的旗幟可以把臺北101一起拍進去(記者廖俐惠攝)

大巨蛋屆時將湧入數萬人到現場，若是擔心排隊等太久拍不到，或許您可以提早到現場來拍攝。不過除此之外，大巨蛋外頭也有一整排的旗幟，一個旗幟就是一個團體，等待粉絲們去挖寶囉！另外，在捷運國父紀念館站5號出口出站處、中山站藝文廊電視牆、臺北車站B3高鐵售票處對面電視牆以及台鐵售票處前往B4手扶梯電子螢幕都有設置「臺北獨家歡迎影片」，捷運站也有獻聲廣播，可看到跟聽到Stray Kids、LE SSERAFIM、ENHYPEN及CORTIS，千萬別錯過了。

邊佑錫的旗幟有望成為粉絲打卡朝聖地。(記者廖俐惠攝)

JENNIE柱子當天可能會吸引許多粉絲拍攝。(記者廖俐惠攝)

金唱片首度移師台灣舉行，本屆典禮由成始璄、文佳煐主持，除了來自韓國的重量級宋仲基、安孝燮、邊佑錫等三位頒獎嘉賓，許光漢和剛完成臺北大巨蛋演唱會的天后蔡依林，也將在金唱片現身，作為地主代表擔任頒獎嘉賓。

粉絲搶聽漏音。(記者廖俐惠攝)

Stray Kids的影片正巧在國父紀念館站播放，路過的先生也看一眼。(記者廖俐惠攝)

韓團則有ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ等18組卡司，星光熠熠。

