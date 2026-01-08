直擊》金唱片場外佈置曝光！粉絲不能接機 改衝大巨蛋「聽彩排漏音」

台北大巨蛋外已經有不少粉絲在門外聽漏音。（孫伊萱攝）

韓國樂壇年度盛事「第40屆金唱片頒獎典禮」（The 40th Golden Disc Awards，簡稱GDA）首度移師台灣舉行，將於本週六（10日）在台北大巨蛋盛大登場。隨著典禮進入倒數，現場周邊已全面換上主視覺裝飾，不僅場外圓柱貼滿參演藝人的大型海報，周邊路燈旗幟也掛上演出陣容，吸引大批粉絲提前到場拍照打卡，感受典禮前的熱烈氛圍。

本屆典禮由成始璄與文佳煐攜手主持，演出陣容星光熠熠，集結近20組韓團輪番登台演出，包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE（ZB1）、ZO ZAZZ。

JENNIE（右圖）和CORTIS的打卡柱。（孫伊萱攝）

頒獎嘉賓同樣陣容華麗，除了韓劇男神宋仲基、安孝燮、邊佑錫外，剛完成台北大巨蛋3天演唱會的天后蔡依林以及台灣男神許光漢也將登台頒獎，橫跨韓流與華語娛樂圈的組合備受矚目。現場布置方面，每根圓柱各展示2組演出團體的主視覺照，頒獎嘉賓則分別集中呈現，其中一柱為蔡依林與許光漢，另一柱則是宋仲基、安孝燮與邊佑錫，先前曾有邊佑錫粉絲對於「安孝燮與共用半面柱子」表達不滿，要求藝人不要出席，有粉絲認為反應過於激烈。

此外，還有CORTIS、LE SSERAFIM、Stray Kids、ENHYPEN的錄音會在舉辦地點大巨蛋所屬的捷運國父紀念館站限時播放，以及4個團體的「Welcome to Taipei歡迎影片」會在捷運國父紀念館站5號出口出站處、中山站藝文廊電視牆、臺北車站B3高鐵售票處對面電視牆、臺北車站B3 台鐵售票處前往B4手扶梯電子螢幕共4處播放，今天已經吸引不少粉絲駐足。

蔡依林（左圖）和許光漢的打卡柱。（孫伊萱攝）

由於本屆參演藝人分批抵台，多數班機降落桃園機場，並統一走寰宇商務中心VIP通關，粉絲無法接機近距離見到偶像，今天中午ALLDAY PROJECT、ARrC、ZO ZAZZ和LE SSERAFIM已抵達，晚間還將有MONSTA X、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、izna、KiiiKiii的包機，不少人索性提前前往大巨蛋場外，在門外聽彩排時外洩的「漏音」，現場聚集人潮，也為即將登場的金唱片頒獎典禮提前炒熱氣氛。

