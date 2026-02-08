直擊／金在中開唱氣氛不對！他問「我做錯什麼嗎」 親走下台幫粉絲看病

記者王培驊／台北報導

金在中台北J-Party Fan Concert演唱會。（圖／記者鄭孟晃攝影）

韓星金在中來台舉辦《J-Party Asia Tour Fan Concert GALAXY 1986 in TAIPEI》，一登場就以白色襯衫搭配黑色條紋西裝馬甲帥氣亮相，立刻掀起全場尖叫聲，接連帶來〈Maze〉、〈Just Another Girl〉兩首歌曲，氣氛瞬間飆到最高點。

以白色襯衫搭配黑色條紋西裝馬甲帥氣亮相。（圖／記者鄭孟晃攝影）

這次台北場已是「J-Party」系列的第5場演出，金在中感性表示，雖然生日已經過了一段時間，但仍非常感謝粉絲到場相挺，「我的生日已經過了蠻久了，但還是很謝謝大家還是來看我。」他也笑說感覺粉絲們情緒比以往任何時候都還要高昂，甚至在彩排時就覺得現場氣氛「怪怪的」，忍不住自嘲問：「說真的，我有做錯什麼事嗎？」在粉絲大喊「沒有」後，他又接著問：「還是我有做對什麼事嗎？」引來粉絲大吼回應「因為你出生、因為你存在」，讓他當場露出感動笑容。

廣告 廣告

金在中一開場就火力全開，超賣力演唱歌曲。（圖／記者鄭孟晃攝影）

金在中也多次向粉絲道謝，直言「比起我來這裡，反而是你們在這裡，我更要感謝你們」，並貼心提醒場館座位坡度較斜，關心高處的粉絲安全，還分享自己彩排時特地走上高樓層體驗視角，笑說距離比想像中還遠，承諾之後會再走近大家。由於是粉絲演唱會，他也特別為BABIES（官方粉絲名）準備多個互動環節，希望能一起玩得開心。

金在中在演出過程中還安排了不少互動環節，和BABIES（官方粉絲名）近距離互動。（圖／記者鄭孟晃攝影）

活動中登場的「J遊戲廳」成為一大亮點，金在中透露自己其實嘗試過很多次夾娃娃機，但真的非常困難，這次決定在台北場認真挑戰。夾娃娃機中的每顆膠囊都設有指定任務，他更戴上紅色蝴蝶結髮飾走下觀眾席，親自發糖果給粉絲，卻笑說原本以為是巧克力，差點直接吃下去，結果發現是像麥芽糖一樣的糖果，牙齒差點「碎掉」。之後他又臨時起意表示想再送棒棒糖，坦言原本沒有計畫再次走下台，但看到粉絲秩序良好，才決定再度近距離互動。

除了遊戲與送糖果，金在中還即興「幫粉絲診斷病情」，對著鏡頭要求攝影機再靠近一點，甚至差點吻上鏡頭，接著在鏡頭前哈氣，用霧氣畫出愛心，連番撩粉舉動讓現場尖叫聲不斷，還以不少粉絲大喊「我有病」，希望金在中幫忙診斷，也為台北場J-Party留下難忘回憶。

金在中台北J-Party Fan Concert演唱會。（圖／記者鄭孟晃攝影）

金在中台北J-Party Fan Concert演唱會。（圖／記者鄭孟晃攝影）

金在中台北J-Party Fan Concert演唱會。（圖／記者鄭孟晃攝影）

更多三立新聞網報導

寇世勳道歉！公開呼籲《世紀血案》終止製作 喊話：未取得授權前要停止

寇世勳首度發聲了！公開道歉林義雄家屬 認了：對歷史認知不足

美國爵士樂團爆紅！「跨越1.2萬公里」首度來台 2/28即將空降信義區

樂壇痛失巨星！傳奇搖滾樂團主唱辭世 「他不敵癌症病魔」身後留下妻兒

