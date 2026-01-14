直擊／金鐘國婚後露面！攜韓團偶像「現身花蓮機場」 下飛機先找健身房

記者王培驊／花蓮報導

韓國生存競技實境秀綜藝節目《生存王2》，今（14）日在花蓮縣舉行首集開機拍攝，主持人金鍾國率領「韓國隊」金炳萬、陸俊書、金泳勳三位藝人亮相花蓮機場舉行開拍記者會，藝人們也受訪時分享初到花蓮的第一印象，也談到各自在節目中的定位與準備狀態。

金鐘國（左）、金炳萬。（圖／記者王培驊攝影）

談到花蓮，金炳萬一開口就語出驚人，笑說對這裡有種似曾相識的感覺，「好像前世來過」，還幽默補充記憶中的天空雲不多，和當天景象略有不同。金鐘國則展現一貫自律風格，坦言落地後第一件事就是搜尋附近是否有健身房，因為還不確定住宿地點是否有相關設施，讓他感到有些不安。身為節目主持人，金鐘國雖然無法實際下場參與生存挑戰，但他也直言在一旁觀看時難免「心癢癢」，尤其看到其他成員全力投入，會感到羨慕，只是礙於行程安排，無法真正加入戰局。

首次挑戰高強度生存實境，偶像出身的金泳勳坦言起初確實有壓力，但更多的是期待。他強調，外界不該低估idol的體能與意志力，「不睡覺對我來說沒問題，現在也在減肥，不吃飯也能撐」，更直言參加節目就是希望撕下既有標籤，不論是蟲子、泥濘或艱困環境都不會退縮。金炳萬也表示，許多偶像在出道前就經歷過高強度訓練，看似光鮮亮麗，其實精神力與耐力都相當驚人。

談到各自的優勢，金泳勳自信表示自己適應力強，什麼都敢吃、到哪都能睡，加上在演藝圈累積多年的毅力，對完成挑戰充滿信心。金炳萬則分享多年野外生存經驗，甚至笑說在飛機即將降落時，從空中俯瞰地形就能大致判斷資源位置，自信能在野外捕捉鰻魚、直接生火料理。雖然坦言體力不如從前，但他也表示會把經驗傳承給年輕成員執行任務，讓金鐘國在一旁笑虧：「那不就是使喚他們嗎？」金炳萬則笑回，節目好不好看，關鍵其實落在金鐘國身上。

來台拍攝期間，最期待的美食與伴手禮。金泳勳直言最想吃火鍋與牛肉麵，並打算帶鳳梨酥回韓國分享；金鐘國則透露收到粉絲推薦的「必買肥皂」，雖然一時想不起名稱，但已決定一定要找來自用，也會送給親友；金炳萬則笑說自己經常往返韓國與台灣拍攝，行李反而不多，若真要留下什麼，大概就是在森林裡親手完成的生存成果《生存王2》將於2026年3月下旬，在韓國朝鮮TV電視台及韓國Netflix播出。

