直擊/鍾欣凌讚許瑋甯、邱澤「本世紀最漂亮組合」 黃鐙輝包5位數紅包狂催生

藝人許瑋甯與邱澤這對演藝圈神仙眷侶，28日在台北文華東方酒店舉辦世紀婚禮，在圈內擁有好人緣的他們，邀來430多名賓客，現場眾星雲集，紛紛到場為新人送上祝福。藝人丁寧、鍾欣凌與黃鐙輝稍早受訪時，也分享和新人間多年情誼，並獻上滿滿祝福。

藝人許瑋甯與邱澤 28 日在台北文華東方酒店舉辦世紀婚禮，現場眾星雲集。（圖／記者 伍映澄 攝）

丁寧大讚許瑋甯與邱澤顏值「這麼好看、這麼漂亮！」笑稱既然夫妻倆條件這麼好，就應該多生幾個孩子，「小孩多也很好！」

鍾欣凌則感動表示，許瑋甯與邱澤是「本世紀最漂亮的一對組合」，很恭喜兩人能找到彼此，「讓我們再次相信愛情，白馬王子和白雪公主真的可以在一起。」她也不忘以過來人身分分享婚姻心得，笑說：「現在有小孩就不要想太多，有小孩就會把你忙到累死了！」

廣告 廣告

鍾欣凌（左）大讚許瑋甯與邱澤是本世紀最漂亮的一對組合。（圖／記者 伍映澄 攝）

而與許瑋甯、邱澤認識多年的黃鐙輝，也展現其招牌幽默，「我出道就跟瑋甯合作過，邱澤也是，記不起來合作了幾部。」被問到紅包金額，透露自己包了五位數，並搞笑說：「瑋甯包給我也是五位數，不能少於她，一定要碾壓過去！」他甚至在紅包後面寫上：「再生三個、生生生！」喊話新人要趕上他的進度。

黃鐙輝自曝包了5位數紅包。（圖／記者 伍映澄 攝）

延伸閱讀

許瑋甯婚禮逢小鬼冥誕！感性曝選場地巧合「命運之中的安排」

直擊/Sandy深V現身世紀婚禮！帥尪讚婚姻生活很滿意 鬆口第三胎計劃

直擊/許瑋甯、邱澤世紀婚禮登場 試婚紗像拍偶像劇：兩個都笑場